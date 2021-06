Julian Bender spricht zum “Tag der Heimattreue” am 3. Juli in Olpe

Knapp über eine Woche dauert es noch, bis der Kurkölner Platz erneut im schönsten Grün unserer nationalrevolutionären Bewegung erstrahlt. Langsam meldet sich auch der politische Gegner zu Wort, der in totalitärer Verhaltensweise für „Vielfalt“ und „Toleranz“ werben möchte. So planen die selbst ernannten Demokraten und die Clique um Bürgermeister Peter Weber das Rathaus mit der Fahne der aggressiv propagierten Homo-Lobby zu bestücken, um ein Zeichen im Namen aller Bürger zu setzen. Während also wenige eine in Deutschland nicht verfolgte Randgruppe in die Mitte der Gesellschaft zu prügeln versuchen, müssen sich die Olper nach außen als uneingeschränkte Befürworter der hinter der Regenbogenfahne stehenden Ideologie einreihen. Jedoch gibt es auch hier viele Deutsche, die eine andere Meinung und Sichtweise vertreten. Deshalb freuen wir uns, euch nach dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Matthias Fischer auch den ortsansässigen Landesvorsitzenden West Julian Bender als Redner dieses Tages vorzustellen.

Seit nun drei Jahren macht unser Fest im Sauerland deutlich, dass auch im Westen unseres Landes nationalrevolutionäre Politik in der Öffentlichkeit Platz findet. Die derzeitige Corona-Situation oder vielmehr die völlig aus dem Ruder gelaufenen Maßnahmen der Bundesregierung haben die Durchführung von Versammlungen extrem erschwert. Doch bereits im letzten Jahr konnten unsere Aktivisten trotz aller Umstände den zu einem festen Termin gewordenen Tag durchführen und weiter professionalisieren. (Hier geht es zum Bericht von 2020) Deshalb lädt unsere Partei auch 2021 am 3. Juli ab 13:00 Uhr auf den Kurkölner Platz in Olpe zum Tag der Heimattreue! Seid dabei!