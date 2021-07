MDR-Kandidaten-Interview ohne Partei „Der III. Weg“

Am heutigen Donnerstag, dem 15. Juli 2021, hatte Tony Gentsch, Spitzenkandidat zur Bundestagswahl in Sachsen, einen Termin beim MDR in Chemnitz. Der Systemsender interviewt alle Kandidaten sämtlicher Parteien. Dabei erhalten alle die selben Fragen und haben insgesamt vier Minuten Zeit, um zu antworten.

Um jedoch an dem Interview teilnehmen zu können, muss der Kandidat entweder geimpft oder genesen sein. Ist er beides nicht, hätte er einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen müssen. Auf Nachfrage von Tony Gentsch, ob dies ernst gemeint sei, immerhin muss ab dem morgigen Freitag in Sachsen nicht einmal mehr ein Mund- und Nasenschutz getragen werden, bekam er die passende Antwort, dass mindestens ein Test gemacht werden muss. Daraufhin wurde das Interview vonseiten unserer Partei abgesagt.

Bisher war es den Mitarbeitern der staatlichen Medienorgane auch herzlich egal, ob ein sogenannter “Negativtest” unserer Funktionäre vorhanden ist, wenn sensationsgeil ein Hetzbericht nach dem anderen über unsere nationalrevolutionäre Partei abgesetzt wurde. Eure dämlichen Spielchen machen wir nicht mit.

Unsere nationalrevolutionäre Bewegung spricht sich ganz klar gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen aus. Wir fordern, dass alle sogenannten Hygieneregeln auf freiwilliger Basis zu erfolgen haben.

Wir vertreten eine gefestigte Weltanschauung und ändern unsere Ansichten nicht wie eine Fahne im Wind und schon gar nicht für ein Interview mit einem Systemsender wie dem MDR.