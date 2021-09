“Sei bereit!” Sicherheitsschulung in Anhalt durchgeführt

Natioalrevolutionäre unserer Partei “Der III. Weg” führten eine stützpunktübergreifende Sicherheitsschulung im Raum Anhalt durch. Schwerpunkt der Schulung war die Vorbeugung gegen linksextreme Angriffe auf Personen, Autos und Immobilien.

Linksextreme Angriffe ohne Konsequenzen

Seit Jahren und besonders in den letzten Monaten gab es eine Vielzahl von linksextremen Anschlägen auf Personen, Autos und Häuser. Häuser und Autos wurden in Brand gesteckt. Menschen wurden gezielt mit Hämmern auf den Schädel geschlagen, in ihren Wohnungen durch als Polizisten verkleidete Linksextreme krankenhausreif geprügelt und Schwangere mit Chlor übergossen. Die Gewalt und Brutalität dieser Angriffe scheint keine Grenzen zu kennen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Tote gibt.

Das System und die Sicherheitsorgane versagen. Die Täter und Taten dieser Gewalt sind bis heute nicht juristisch aufgearbeitet. Linksextreme haben nicht ohne Grund das Gefühl, dass sie Narrenfreiheit haben.

Selbstschutz organisieren

Ein wesentliches Ziel unserer Partei “Der III. Weg” ist es, unsere Heimat zu bewahren und damit auch eine überlebensfähige Gemeinschaft zu bilden. Der Schutz unserer Mitglieder, Freunde, Sympathisanten und Familien hat aus diesem Grunde einen hohen Stellenwert. Wir führen zu diesem Zwecke regelmäßige Schulungen durch. „Solidarisch handeln“, „vorausschauend und konsequent handeln“ und „kein Opfer sein“ sind dabei die ersten Gebote. Das Organisieren eines wirksamen Selbstschutzes ist dabei kein Privileg, sondern eine Pflicht.

