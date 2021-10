Knapp ein Fünftel zweifelt an Corona-Pandemie

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung (die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes), die im Sommer 2021 bei Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden unternommen wurde, kam zu folgendem Ergebnis: 18 Prozent der Erwerbspersonen in Deutschland haben im Sommer 2021 in hohem Ausmaß „Verschwörungsmythen rund um die Corona-Pandemie, Zweifeln an der Gefährlichkeit des Virus und sehr grundlegender Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen“ zugestimmt. Das ergibt eine neue Auswertung der aktuellen Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung unter mehr als 5.000 Erwerbstätigen und Arbeitsuchenden. Demgegenüber lehnten 57 Prozent bei der Befragung im Juni/Juli 2021 solche Aussagen ab, 24 Prozent zeigten eine in sich widersprüchliche Haltung.

Die Befragung wurde “online” durchgeführt. Überdurchschnittlich verbreitet sind Corona-Zweifel und „Verschwörungsmythen“ den Angaben zufolge unter Menschen mit wenig Einkommen oder niedrigem Schulabschluß, in Mitteldeutschland, bei jüngeren Befragten und solchen, die bislang keine Corona-Infektionen in ihrem näheren Umfeld hatten oder die unter der Corona-Krise finanziell gelitten haben. Ein weiterer Faktor sei das „deutlich höhere politische Institutionenmisstrauen“ in “Ostdeutschland”, so der Böckler-Experte für Sozialforschung und Studienautor Dr. Andreas Hövermann. ,,Coronazweifler zeigten die Bereitschaft, AfD, ungültig oder gar nicht zu wählen.”

Als Corona-Zweifler werden allerdings auch gerne solche Personen bezeichnet, die nicht das Virus an sich leugnen, sondern in erster Linie die Gefährlichkeit des selbigen anzweifeln sowie die Maßnahmen der Regierung für überzogen und unnütz halten. Die Ergebnisse der Befragung machten aber andererseits auch „deutlich, welch große Behinderung Befragte mit Skepsis und Verschwörungsmythen in der Bekämpfung der Pandemie darstellen“, warnt der Forscher. Als sehr bedenklich bewertet Hövermann den deutlichen Zusammenhang zwischen hoher Zustimmung zu Corona-Zweifeln, „Verschwörungsmythen“ und konkretem Verhalten: Problematisch sei nicht nur die generelle Ablehnung der Schutzimpfung durch Befragte in dieser Gruppe, schreibt der Wissenschaftler, „sie verhalten sich darüber hinaus auch besonders rücksichtslos, sodass sie eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, bald sich selbst und womöglich auch andere zu infizieren.“

Mit dieser Aussage suggeriert Hövermann, daß das Geimpften natürlich nicht passieren kann. Nach heutigem Kenntnisstand ist das allerdings nicht der Fall. Da mit der Impfung gegen SARS-CoV-2 keine “sterile Immunität“ erreicht wird, besteht die Möglichkeit, daß Geimpfte andere mit dem Virus infizieren. In der Praxis geschieht das aktuell vor allem im Zusammenhang mit der Delta-Variante. Gerade deshalb ist der weitläufig verwendete Begriff “Immunisierung” im Zusammenhang mit der Impfung irreführend. Zwar deuten alle bisherigen Erkenntnisse in die Richtung: Wo viel geimpft wurde, verlangsamt sich auch die Ausbreitung des Virus, allerdings sollten alle Geimpften sich nicht zu sicher fühlen.

