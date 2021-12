Aktivisten des Stützpunktes Ostbayern verteilten Flugblätter zum Thema “Freiheit statt Corona-Impfpflicht“ an mehrere Haushalte in der niederbayerischen Stadt Eggenfelden. Fühlst auch du dich von unseren Politikern verraten und wünscht dir ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung? Dann schließe dich unserer nationalrevolutionären Bewegung an und streite mit uns an der Seite für ein freies Vaterland.