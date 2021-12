Auch in der Kleeblattstadt Fürth gingen heute Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße. Es war jedoch nur eine vergleichsweise kleine Standkundebung. Als die Teilnehmer erfuhren, dass kein Demonstrationszug angemeldet war, zogen die meisten weiter in benachbarte Nürnberg. Dort zogen wieder mehrere tausend Menschen lautstark durch die Straßen. In Fürth verblieben etwa 50 Demonstranten vor dem dortigen Rathaus.