Starke Anti-Corona-Proteste in Mittelhessen (+Videos)

Auch in Mittelhessen nehmen langsam die Proteste gegen die Zwangsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise an Fahrt auf. Demonstrierten letzten Samstag noch über 1000 Teilnehmer im mittelhessischen Wetzlar in Form eines Friedenmarsches gegen eine Impfpllicht, lag am gestrigen Montag der Schwerpunkt in Herborn – ebenfalls im Lahn-Dill Kreis. In Herborn kamen erneut 1.000 Deutsche zu Protesten unter dem Motto “Für eine freie Impfentscheidung und Menschlichkeit – gegen die Spaltung der Gesellschaft” zusammen.An den Protesten beteiligten sich wieder rege Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg”

Am Protestmontag versammelten sich diesmal rund 200 Deutsche erneut in Wetzlar vor dem Rathaus. Es fehlte jedoch der in linken Kreisen verwurzelte Joachim Schaefer von hessencam. Dieser hatte die (vor einer Woche am gleichen Ort) klare Ansage von Aktiivisten des “III. Weg” beherzt, so daß er diesmal besser der Veranstaltung fern blieb. Hessencam ist ein als Jugendprojekt getarntes Medium, welches insbesondere gegen patriotische und nationalgesinnte Deutsche hetzt – so auch auf den letzten Veranstaltungen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen in Wetzlar. Die Veranstaltung in Wetzlar fiel bei eisigen Temperaturen diesmal etwas kurz aus, was aber wiederum Zeit gab, sich mit Interessenten auszutauschen.

In Herborn gingen erstmals Hunderte Deutsche auf die Straße, um ihrer Wut gegen das Corona-Regime Luft zu geben. Auch in Weilburg, Limburg und Usingen kamen Protestierende zusammen. Teils zum Bürgeraustausch, oder wie in Bad Schwalbach, Usingen und Limburg zu Spaziergängen, welche zumindest in Limburg von der Polizei teils gewaltsam aufgelöst wurden.