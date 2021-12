Winterhilfe in der Landeshauptstadt Erfurt durchgeführt

Immer mehr Deutsche leben in Armut. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Geschuldet ist dies der kapitalistischen Systempolitik der Altparteien. Anstatt nur zu reden, handeln wir. Auch das Thema “Corona” trägt zur Armut bei. Viele Leute verloren während der sogenannten Pandemie Ihre Arbeitsplätze.

“Vom Ich zum Wir”

Unter dem Motto ” Vom Ich zum Wir” führten Mitglieder der Partei “Der III. Weg” aus dem Stützpunkt Erfurt-Gotha am vergangenen Wochenende eine Kundgebung durch.

Hierfür wurden ganzjährig Spenden abgegeben, die wir nun an hilfsbedürftige Deutsche weitergeben konnten.

Neben Flugblättern, die über unsere politische Arbeit informieren, konnten die Mitglieder auch warme Kleidung für Groß und Klein, Kinderspielzeug und Kleinkindzubehör verteilen.

Kinderaugen zum Leuchten bringen

Wenn den Kleinsten schon die ganze Freude der Vorweihnachtszeit genommen wird, konnte sich wenigstens jedes Kind ein kostenloses “Süßigkeiten-Säckchen” am Kundgebungsstand abholen.

Bürgergespräche

Die Mitglieder konnten außerdem noch gute Bürgergespräche führen. So teilten uns einige Bürgerinnen und Bürger mit, dass es in den Impfzentren in Erfurt wie auf dem “Schlachthof” zugeht. Eine kompetente Aufklärung und Feingefühl blieben in den meisten Fällen aus. Viele ältere Bürger, die nicht geimpft sind, kommen unter den aktuellen 2G-Regeln in kein Geschäft. Im Internet zu bestellen trauen sich die meisten nicht, da sie sich nicht genügend damit auskennen. Während die Politiker um Söder & Co. über eine “Jugendrente” nachdenken, lässt sie die vorhandene Altersarmut in Deutschland kalt. Die meisten Leute, die vor Ort waren, fühlen sich vom BRD-Regime im Stich gelassen.

Aufklärung durch Flugblattverteilung

Im Nachgang der Kundgebung haben die Mitglieder im Stadtgebiet “Drosselberg” weitere Flugblätter verteilt.

Weitere Aktionen unter dem Motto “Vom Ich zum Wir” werden folgen.

Sie benötigen diverse Sachspenden oder kennen jemanden, der in Not geraten ist? Oder haben Sie Sachspenden abzugeben? Kommen Sie gerne auf uns zu, wir sind da, wenn der Staat versagt.

Werde auch Du ein Teil unserer Gemeinschaft!

Kontakt: [email protected]