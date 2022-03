Coswig (Anhalt): Demonstration gegen die Corona-Diktatur

Vor wenigen Tagen gingen auch die Bürger der Stadt Coswig gemeinsam mit Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” auf die Straße und demonstrierten gegen die Corona-Diktatur in der BRD.

Coswig steht auf

Die Menschen in unserem Land erwachen. Sie lassen sich nicht länger belügen und betrügen. Bundesweit gibt es seit Monaten Proteste. Auch in Coswig in Anhalt regt sich Widerstand gegen das System. Junge Familien, Jugendliche, Arbeiter und Rentner marschierten vereint und friedlich.

Der Aufzug formierte sich vor dem Rathaus und zog dann mit lauten Parolen, Pfeifen, Trommeln und einem Transparent mit klarer Botschaft an der Spitze durch die Stadt: “Das System ist gefährlicher als Corona”. Viele Bürger blieben am Straßenrand stehen oder blickten interessiert aus den Fenstern. Auf der Abschlusskundgebung fand eine Rednerin deutliche Worte für die Verhältnisse in diesem Land.

Der III. Weg hat eine Lösung

Die etablierten Parteien versagen auch beim Thema Corona. Ihnen liegt das Wohl ihres Volkes nicht am Herzen, sondern die Interessen der wirtschaftlichen Lobbyverbände, allen voran dem Pharmakartell, die von der gemachten Pandemie am meisten profitieren.

Mit einem 10-Punkte-Programm steht unsere Partei “Der III. Weg” für einen Lösungsansatz zur wirklichen Beendigung der Corona-Krise.

Covid-19 ist ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit Intensivbetten und Personal aufbauen und vorhalten Keine Einschränkung der Freiheitsrechte Volkswirtschaft und Volksgesundheit bewahren Herdenimmunität und freiwillige Impfung Einheitliche Regeln für Bund und Länder Mediale und politische Hysterie beenden Gesundheitswesen verstaatlichen Seuchenschutzbehörde aufbauen Wirtschaftliche und medizinische Unabhängigkeit

