Vom Sinn der Monatsnamen: Ostermond (April)

Als Vierter im Bunde – ruft mich Ostermond,

in mir die Göttin der Morgenröte wohnt.

Fruchtbar bin ich – weil die Natur nun sprießt,

alles erwacht, nun jeder das Frische genießt.

Die teure Göttin Ostara lieh mir ihren Namen,

sie ist als „aufsteigendes Sonnenlicht“ der Samen.

Große Osterfeuer werden ihr zu Ehren entfacht,

denn sie hat durch Licht das Leben zurück gebracht.

Durch dieses zu springen verspricht Fruchtbarkeit.

Die Ostara war den Germanen die Versinnbildlichung der erwachenden Mutter Erde. Von ihr hat das in diesen Monat fallende Fest seinen Namen, nach ihr ist auch der Monat benannt. Auch die christliche Überfremdung hat die dem Deutschen eigene Liebe zum Frühling niemals zu bannen vermocht und vielleicht ist gerade deshalb diese Monatsbezeichnung durch die Jahrtausende hindurch weitergetragen worden.

Mit dem Christentum kamen – wie so vieles andere Fremde – auch die römischen Monatsnamen in Gebrauch und verdrängten die nach unserem Sprach- und Volksempfinden viel ausdrucksvolleren alten Monatsbezeichnungen, die den Ablauf des Jahres versinnbildlichen. Wir können nicht bei allen Monatsnamen auf die Bezeichnungen unserer Vorfahren zurückgreifen, aber wir können und wollen deutsche Namen für die Zeitabschnitte des Jahres wählen, die dem deutschen Sprachschatz entstammen und in denen die Verbundenheit mit dem Naturgeschehen zum Ausdruck kommt. Den Sinngehalt dieser Bezeichnungen und sein Zusammenhang mit der Bewegung des Jahreskreises gilt es in unseren Reihen sowie im deutschen Volk zu verbreiten. Von verschiedenen Neubildungen, von denen diejenigen mit der Endung =mond (Eismond usw.) eine Zeitlang gebräuchlich waren, haben sich die folgenden am meisten durchgesetzt:

Hartung = Januar

Hornung = Februar

Lenzing = März

Ostermond = April

Wonnemond = Mai

Brachet = Juni

Heuert = Juli

Ernting = August

Scheiding = September

Gilbhart = Oktober

Neblung = November

Julmond = Dezember

