Adlerwanderung: Wandern unter staatlicher Repression (+Video)

Die Adlerwanderung in der Uckermark gehört mittlerweile zum festen Bestandteil vieler Brandenburger und Berliner Naturfreunde, die sich einmal im Jahr zu dieser 18,5 km Rundwanderung treffen. Sympathisch wirkt dieser Naturausflug durch seinen familiären Charakter, es handelt sich hierbei also nicht um einen Leistungsmarsch, oder eine Extremstrecke, im Vordergrund steht vielmehr die Gemeinschaft und das vielseitige Erleben der einzigartigen Natur der Uckermark. So ist es kein Wunder, dass auch dieses Jahr das Teilnehmerfeld alle Generationen widerspiegelte, zwischen 10 und 71 Jahren war alles vertreten.

Eine große Wandertruppe traf sich somit wieder am Wolletzsee bei Angermünde und sollte einen ereignisreichen Tag erleben. Ausgeschmückt war der Tag mit historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten, reichlich sportlichen Einheiten und einem verboten guten Verpflegungsstand zur Halbzeit des Wanderweges.

Kulinarisch wurde wieder ein Feuerwerk durch unseren Versorgungstrupp abgebrannt und etliche neue Mitstreiter in der Gemeinschaft staunten über die abwechslungsreiche Verköstigung. Drei Tische waren reichlich gedeckt und wegen dem anfänglichen Regen an diesem Tag, durch einen Pavillon auf dem offiziellen Rastplatz gut geschützt.

Dem Brandenburger LKA war diese Verköstigung eine beispiellose Kriminalisierung wert. Beamte dieser bundesrepublikanischen Ermittlungsbehörde bewegten sich den ganzen Tag schon im Windschatten der Wandergruppe und sahen beim Verpflegungsstand nun ihre große Stunde gekommen. Hektisches Telefonieren führte letztlich dazu, dass kurz vor dem Ziel sechs Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei einen großen Teil der nationalen Wandergruppe einkesselten, um die Personalien festzustellen, Grund wäre ein „Verstoß gegen das Versammlungsgesetz“ gewesen. Essen bei Regen unter einem Pavillon geht nun mal nicht im „freisten Staat, der je auf deutschem Boden existiert hat“.

Über eine Stunde wurden die Wanderdissidenten festgehalten, um nach der Kontrolle ihren Weg weiter fortsetzen zu können. Man würde es nicht glauben, wäre man nicht selber dabei gewesen. Kinder und Rentner, junge Frauen und Männer im Verdacht eine nicht angemeldete Wanderrast durchgeführt zu haben, kann es denn sowas geben? Der sogenannte „K(r)ampf gegen rechts“ nimmt immer groteskere Formen an und beweist einmal mehr, wie wichtig es ist, für seine Freiheit zu kämpfen, wenn es sein muss eben oder gerade auch vor Gericht. Unsere Gemeinschaft lässt sich durch diese plumpen Kriminalisierungsversuche der politischen Polizei nicht einschüchtern, auch im nächsten Jahr wird zur Adlerwanderung gerufen, natürlich wieder mit ordentlicher Verpflegung.

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!