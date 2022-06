Der „Wegweiser Hilchenbach“ kommt!

Es ist so weit: über 8 Seiten Gegenöffentlichkeit umfasst unsere neue lokale Druckschrift, die sich nun im Druck befindet und kurz vor der Auslieferung steht! Während die Pressestuben ungefiltert ihre Hetze und Lügen herausfeuern, folgt nun die Antwort unserer Aktivisten! In unserer ersten Ausgabe werden wir neben der Vorstellung unseres Parteibüros und unserer Arbeit umfangreich auf den laufenden Vorkaufsrechtsstreit eingehen. Künftig wird der „Wegweiser Hilchenbach“ in unregelmäßigen Abständen erscheinen und unserer nationalrevolutionären Partei ein Sprachrohr für die Region geben. Es besteht für jeden Deutschen zudem die Möglichkeit eigene Beiträge in den kommenden Ausgaben zu veröffentlichen.

Der Wegweiser Hilchenbach findet ab nächste Woche als erste nationalrevolutionäre Infoschrift der Region durch Verteilungen in die Haushalte. Selbstverständlich wird die erste Ausgabe ab dem 10. Juni auch immer zu den Öffnungszeiten kostenlos in unserem Parteibüro zur Abholung bereit liegen.

Unsere Öffnungszeiten:

Jeden Freitag von 14:00 – 20:00 Uhr

Dammstraße 5 in 57271 Hilchenbach