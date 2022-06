Harz: Traditionelle Pfingstwanderung 2022

Auch dieses Jahr führte unsere nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“ mit Aktivisten, Freunden, Sympathisanten und ausländischen Kameraden die nun schon traditionell gewordene Pfingstwanderung in der sachsen-anhaltinischen Region Südharz in der Zeit der Hohen Maien durch.

Maienzeit – Zeit der Vereinigung von Erde und Göttlichkeit

Das Maifest, der Hohe Maien oder auch Sigrblót genannt, ist der offizielle Beginn des Sommers und ein typisches Fruchtbarkeitsfest unseres Volkes. Christen nannten es Pfingsten und verfälschten damit den alten Kult unserer Ahnen im Sinne der Wüstenreligion. In Wirklichkeit betrachteten unsere Ahnen die Maienzeit als sinnbildliche Vermählung des „Himmlischen Alls“ mit der „Mutter Erde“.

Nach der Zeit der winterlichen Stagnation und der Planung kommt nun die Zeit des Tuns, des aktiven Ausbringens, des weltlichen Säens und Pflanzens. Die Menschen kehren endlich ganz zurück in die stoffliche Welt und gehen in die Natur.

Das Fest erinnert noch einmal an die Möglichkeit, letzte Altlasten, Belastungen und Hinderungen abzuwerfen, um gesund, stark und frei in den Sommer, die Zeit der Leichtigkeit und Freude zu gehen und voller Kraft und Schwung für unsere reiche Ernte zu wirken.

„An den Frühling“

aus der Feder von Theodor Körner:

„Du erscheinst mit fröhlicher Gebärde,

Schöner Bräutigam, den sich die Erde,

Den sich die Natur erkor.

Holder Lenz, willst du Dich neu gestalten,

Trittst Du kühn aus düstern Erdenspalten,

Kühn mit neuer Lebenskraft hervor?

Und die Welt will liebend Dich begrüßen;

Blumen keimen unter Deinen Füßen;

Neu geboren grünt die Flur.

Denn beseligend mit heil’gem Feuer,

Webst Du freudig Deinen Blütenschleier

Um den starren Busen der Natur.

Alles keimt und grünt in holder Fülle,

Und die Knospe sprengt die finstre Hülle,

Die sie streng umfangen hält.

Alle Blüten duften Dir entgegen,

Und im Tau des Abends träufelt Segen

Auf die fröhlich neuverjüngte Welt.“

Gemeinschaft und Natur

Anlässlich von Hohen Maien waren Mitglieder und Freunde unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ herzlich eingeladen, sich an unserer nun schon traditionellen Pfingstwanderung im Südharz zu beteiligen. Dieser Einladung folgten Jung und Alt sowie auch eine Abordnung ausländischer Kameraden.

Nachdem sich an dem vereinbarten Treffpunkt in einem kleinen Dorf in einem Talgrund im Südharz getroffen wurde, lag eine familienfreundliche Rundwanderung vor den zahlreichen Teilnehmern. Der Weg führte durch heimische Wälder, Obstwiesen und auf Bergeshöhen. Die nun erwachte Natur in Gemeinschaft zu erleben war für die Teilnehmer ein besonderes Ergebnis. Nach drei anspruchsvollen Aufstiegen war der Ausblick von tollen Aussichtspunkten der Lohn. Im Anschluss an die Wanderung fand eine Feierlichkeit auf dem Gelände einer urigen Schankwirtschaft statt.

An diesem Tag konnten die Teilnehmer, fernab des Alltagstrubels, miteinander ins Gespräch kommen, was bei politischen Aktivitäten und Versammlungen leider nicht immer in dieser Ausführlichkeit möglich ist. Daher sind solche Tage auch von enormer Bedeutung, schweißen sie doch die Gemeinschaft enger zusammen und geben Kraft für kommende Taten. Dies nicht zuletzt gerade auch durch die Einbindung der gesamten Familie.

