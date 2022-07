Köthen: Afrikanischer Drogendealer festgenommen

Polizeikräfte haben vor wenigen Tagen am Köthener Bahnhof einen verurteilten Drogendealer aus Afrika gestellt. Bisher war er einer Haftstrafe entgangen und nun erwarten den ausländischen Straftäter zwei neue Strafanzeigen.

Per Haftbefehl gesucht

Der 29-jährige Mann stammt aus Mali. Bei seiner Personalienkontrolle kam heraus, dass er seit Mai 2022 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Warum der verurteilte Dealer nicht im Gefängnis war, bleibt bis heute unklar. Er hatte eine Strafe von 750 Euro bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen nicht beglichen. Doch damit nicht genug.

Bei der aktuellen Durchsuchung wurden Cliptütchen und vermutlich Cannabis sowie eine Gesundheitskarte gefunden, die auf eine andere Person ausgestellt ist.

Bevölkerung schützen

Leider wird man auch in Sachsen-Anhalt immer öfter Zeuge solcher multikrimineller Personen aus dem afrikanischen Raum. Oft kommen sie als Glücksritter oder Wirtschaftsmigranten nach Deutschland. Hier scheitern sie aber, so wie in ihrem Heimatland, oft kläglich. Der Weg in der Kriminalität ist von dort aus nicht weit. Die Folgen sind auch in unserem Alltag immer öfter zu spüren, während die etablierten Politiker weiter wegschauen und die Überfremdung predigen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ fordert deswegen seit Jahren eine konsequente Abschiebung solcher Personen. Der Schutz unseres Volkes ist dabei oberste Priorität. Aus diesem Grund gibt es in Köthen immer wieder Bürgerstreifen durch unsere Mitglieder.

