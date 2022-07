Wider der Degeneration

Wie würde die Regierung eines geistig gesunden Staates auf ihre Jugend; auf ihr Volk reagieren, täte es aus eigener Entschlossenheit alles in seiner Macht stehende, um möglichst kräftig, gesund und wehrhaft zu werden und es auch zu bleiben?

Wie würde ein Staatsoberhaupt auf sein ihm für gewöhnlich vertrauendes und ihm anvertrautes Staatsvolk reagieren, käme dieses auf die Idee, sich zugunsten der Volksgesundheit gemeinnützig und als Solidargemeinschaft zu organisieren?

Wie würde eine körperlich und geistig gesunde Gesellschaft auf eine Partei reagieren, welche sich besonders für kostenlose Sportprogramme, kostenlose gesundheitsfördernde und kostenlos Ressourcen für körperliche Ertüchtigung bereitstellende Maßnahmen einsetzt?

In einer für das eigene Volk arbeitenden Regierung würde das Lob über eine solche Partei gar nicht groß genug sein bzw. insofern ausbleiben, als dass die Regierung doch selbst eine solche Partei gestellt hätte, welche wiederum vom Volk mit absoluter Mehrheit gewählt und von diesem umjubelt sein würde.

Nun liegt es aber, und dies lehrt vor allem gerade die deutsche Geschichte, immer im politisch korrekten Interesse von Versagerparteien und einer Versagerregierung, von den eigenen Fehltritten und Unzulänglichkeiten abzulenken und in fast schon „typisch nachkriegsdeutscher“ Manier den Fehler beim politischen Gegner zu suchen, anstatt daran zu gehen, sich selbst zum Wohle des anvertrauten Volkes zu verbessern.

Wenn also im nichtsnutzigen Parteien – Einheitsgulasch eine Partei dadurch hervorsticht und herausleuchtet, das zu tun, wofür sie gewählt wurde, nämlich dem Volke zu dienen und sich um seine gesamtheitliche Existenz zu verdingen und das auch noch weitestgehend selbst – und kostenlos, so ruft dies sofort die „Gulasch“ – Parteien auf den Plan.

Von daher erscheint es nur mehr als verständlich, dass man die umfassenden Sozialprogramme und die aus ihnen entstandenen Sozialangebote unserer nationalrevolutionären Partei derart mit Lügen, Anschuldigungen und Verleumdungen überzieht. Wenn dann z.B. kostenlose Kraft – und Kampfsport – Angebote für junge Deutsche in eine „Wehrhaftmachung“ zum Sturz der Regierung und des Systems umgelogen werden, ist einerseits der Weg in die politisch – paranoide Schizophrenie, welche man den Propagandisten dieser Behauptung bescheinigen kann, längst eingeschlagen, andererseits gibt eine solch dreiste Behauptung einen sehr guten Einblick in die Geisteswelt der politischen „Gulaschkanone“. Bedeutet dies doch, dass es den noch amtierenden Machthabern darum geht, die deutsche Jugend und das Volk im Gesamten möglichst wehr – und schutzlos zu halten, um leichter darauf einwirken und mehr Kontrolle ausüben zu können.

Konkret sei hier das Beispiel der aktuellen Bundesregierung benannt, welche sich darüber brüskiert, dass mit der Ausübung von Kampfsport durch unsere Aktivisten zumindest ein „abstraktes Gefährdungspotenzial insbesondere im Zuge möglicher Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner“ entstünde bzw. dies mit sich brächte.

Die FDP, Vasallenpartei von Besatzers Gnaden, geht sogar noch einen Schritt weiter auf dem Parkett der Schwachsinnigkeit, wenn sie im Zuge einer parlamentarischen Anfrage meint, „durch ein martialisches und austrainiertes Erscheinungsbild (unserer Partei, Anm. des Verf.) wird … die eigene Wehrbereitschaft gegenüber Dritten vermittelt.“

Nachdem unter tatkräftiger Beteiligung nahezu aller „Gulasch“ – Parteien im Deutschen Bundestag die Streitkräfte auf dem Gebiet der heutigen BRD nicht nur durch das Aussetzen bzw. die Abschaffung der Wehrpflicht, sondern auch durch die Vergenderung folglich Verweichlichung und der sich daraus ergebenden körperlichen wie geistigen Degeneration nahezu die komplette Wehrfähigkeit und Wehrbereitschaft eingebüßt haben, (einzelne Spezialabteilungen einmal ausgenommen) mag es für den Nationalrevolutionär als verständlich erscheinen, von Volksverrätern wie jenen der FDP argwöhnisch und als gefährlich betrachtet zu werden, die sich zusätzlich zur der absoluten Lächerlichkeit preisgegebenen Bundeswehr eine weitestgehend zahn – muskel – und wehrlose deutsche Jugend wünscht, welche gerade einmal über die Kraft verfügen soll, um an der Wahlurne den Stift zu halten und bei all den demokratischen Versagerparteien ein Kreuz zu machen.

Auch beschleicht den kräftigen, gesunden und wehrhaften Nationalrevolutionär ein ums andere Mal der Verdacht, die sogenannten etablierten Parteien wollten die Wehrfähigkeit des deutschen Volkes im Gesamten derart dezimieren, um so manche eifrigst herbeigekarrte Invasoren aus aller Welt eine leichte physische Beute bei deren Überfällen und Vergewaltigungsorgien zu sein.

Ungeachtet dessen bedenkt die Versager – und Volksverräterpartei FDP samt ihrer demokratischen Mischpoke gerade drei wichtige Punkte in diesem Zusammenhang überhaupt nicht, nämlich:

Ein Deutscher, welcher durch eine gesunde sportliche Betätigung und einen verantwortungsbewussten Umgang in seinem Konsumverhalten die eigene und somit die gesamte Volksgesundheit anhebt, solidarisiert sich auch gerade dadurch mit dem Volk in seiner organischen Existenz, handelt also solidarisch und bekräftigt dies durch die gelebte Tat; leistet demzufolge also weitaus mehr als der von der FDP wohl angesprochene Bürgerpulk, welcher seinen einzigen „solidarischen Beitrag“ durch die Injektion eines fragwürdigen Impfstoffes abgeleistet zu haben meint.

Ein Deutscher, der sich durch regelmäßige Leibeszucht allein schon optisch seiner Umgebung gegenüber als wehrhaft präsentiert, handelt gegenüber potenziellen politischen oder sonstigen Straftätern prophylaktisch, denn nichts schreckt Kriminelle wie z.B. jene aus den Reihen der gewalttätigen Antifa mehr ab, als gesunde, kräftige und trainierte deutsche Menschen mit dem Herz am rechten Fleck, wodurch Straftaten gar nicht erst entstehen können und die ohnehin bis an die arbeitstechnischen Grenzen herangeführte bundesdeutsche Exekutive im entsprechendem Ausmaß entlastet wird.

Ein Deutscher, der sich durch Drogenablehnung (hier sei im Speziellen auch Alkohol und Nikotin genannt) körperlich und geistig gesund hält sowie sein volles genetisches Potenzial durch ein ausgewogenes Verhältnis von Kraft – und Kampfsport entfaltet, entwickelt sich für die vielerorts mittlerweile desolate deutsche Jugend zu einem Menschen mit Vorbildfunktion und ermuntert durch seine reine Lebensführung zur Nachahmung eines sauberen, positiven und gesunden Lebensstiles.

Bei alledem darf unter keinen Umständen die Tatsache vergessen werden, welche FDP und Konsorten nur allzu gerne unter den Teppich der Lüge und Verdrehung kehren wollen, nämlich, dass bspw. unsere Partei – AG „Körper und Geist“ sich keineswegs rein aus Kraft – und Kampfsportgruppen als Beitrag zur Erlangung und Erhaltung der Volksgesundheit zusammensetzt, sondern vielmehr ein breit aufgestelltes sportliches Betätigungsfeld für Jung und Alt, für Mann und Frau gleichermaßen anbietet. Ob Wanderschaften über alle Zieldistanzen hinweg, ob gemeinsame Schwimmtage, Bergmärsche, ob Tischtennis – und Fußballturniere oder Fahrrad – Touren; seien es Kegelabende oder Dartspiele, das Spektrum des sportlichen Armes unserer nationalrevolutionären Partei ist nicht nur vielfältig, sondern, und das wird den „Gulasch“ – Parteien vom Schlage einer FDP ein besonderer Dorn im Auge sein, auch völlig kostenlos.

In Summe leistet jeder Einzelne unserer Bewegung weitaus mehr für die Volksgesundheit, Wehrhaftigkeit und der daraus resultierenden Abwehr von strafbaren Handlungen als es dies von FDP und den übrigen Besatzerparteien jemals auch nur ansatzweise erwartet werden könnte!

In Summe bleibt daher zu sagen: Das System braucht den dürren, ausgemergelten oder wahlweise frei nach Churchill auch verfetteten und impotenten Deutschen, welcher als wehrloser und geistig umnachteter Konsument ausschließlich zum Fressen, Saufen und dem Befriedigen der niedersten Triebe als Auswurf einer lebensfeindlichen turbokapitalistischen Lebensführung seinen Platz im Hamsterrad einnimmt. Da unser Leitbild und Anspruch eines gesunden deutschen Menschenschlages nicht darauf ausgelegt ist, sich zum Konsumtrottel der BRD – Parteien degradieren zu lassen, steigt mit der von uns geforderten und geförderten Volksgesundheit auf allen Ebenen gleichwohl auch jene Furcht, die Liebe zu unserem Volke könnte dereinst Früchte tragen. Früchte, welche unseren Widersachern nur allzu schwer in ihren ekelhaften „Demokratenwänsten“ liegen könnten. Und es auch werden! Versprochen!