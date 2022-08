Zwickau: 4. Tag der Gemeinschaft mit Fußball und Politik

Am vergangenen Sonnabend, den 20. August 2022, führte der III. Weg Stützpunkt Westsachsen bereits zum vierten Mal den Tag der Gemeinschaft in Zwickauer Stadtteil Neuplanitz durch. Neben Infoständen und einer kostenlosen Kleider- und Spielzeugausgabe war auch für die Verpflegung mit Kaffee und Kuchen sowie Grillwürsten gut gesorgt.

Der Tag begann zunächst regnerisch, lockerte zum Mittag hin aber zunehmend auf und es trafen alsdann mehr und mehr Mitglieder und Freunde unserer Partei sowie einige Anwohner mit ihren Kindern am Versammlungsplatz ein. Nach der Begrüßung und einer kurzen Ansprache durch den Stützpunktleiter von Westsachsen sowie den Parteivorsitzenden Matthias Fischer, begann dann auch das inzwischen schon zur guten Tradition gewordene Fußballturnier.

Hierbei standen sich auf dem Kleinfeld die Mannschaften mit jeweils vier Feldspielern plus Torwart gegenüber. In spannenden Spielen gaben alle Sportler ihr Bestes und die Zuschauer konnten viele, teils spektakuläre Tore bestaunen. Ehrgeizig, aber dennoch durchgehend fair und von Sportgeist geprägt, trafen die Mannschaften der Barbaria Sportgemeinschaft, eine Mannschaft aus dem Süden des Landes, eine weitere aus Berlin und Brandenburg sowie ortsansässige Kameraden aufeinander.

Nach einem packenden 7 Meter Schießen zwischen der Zwickauer Mannschaft und dem Team der SG Barbaria Schmölln stand am Nachmittag der diesjährige Sieger fest.

Pokale erkämpften sich dabei auf dem 3. Platz die Mannschaft aus Berlin/Brandenburg, den 2. Platz belegte die SG Barbaria Schmölln und den 1. Platz sicherte sich die Heimmannschaft, bestehend aus Mitgliedern und Freunden unserer Bewegung.

Der Tag klang im Anschluß bei lockerem Fußballspielen und guten Unterhaltungen in der Gemeinschaft aus und kann auch in diesem Jahr als rundum gelungen betrachtet werden. Erneut wurde, völlig störungsfrei, ein Tag verlebt, der die Gemeinschaft nach innen stärkte und nach außen zum Ausdruck brachte, was wir im Großen anstreben: eine völkische Gemeinschaft, in der das Wir über dem Ich steht und in der die dekadente und egoistisch geprägte Ellbogengesellschaft der Vergangenheit angehört.

Weitere Impressionen des Tages: