Bayerische Landesvorsitzende im Amt bestätigt

Am 27. August 2022 lud der Landesverband Bayern unserer Partei zum Parteitag ein. Der Vorstand musste neu gewählt werden. Eingerahmt war der Parteitag von einem sportlichen Rahmenprogramm und einem Vortrag.

Das Wetter meinte es nicht so gut an diesem verregneten Sonnabend. Trotzdem war die Stimmung gut, als sich die Aktivisten des Landesverbandes zusammenfanden. Man hatte sich teilweise länger nicht mehr gesehen, einige waren frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt. Erinnerungen der letzten Wochen und Erwartungen, gerade auch im Hinblick auf unsere neue Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ wurden rege ausgetauscht. Auf dem Parteitag legte der Vorstand Rechenschaft über die Entwicklungen in den vergangenen zwei Jahren seit Bestehen des Verbandes ab. Der Blick in die Zukunft stimmte auch durchaus optimistisch. Nach der Entlastung des Vorstandes standen die Wahlen an. Hier wurde die bisherige Vorsitzende Jasmine Eisenhardt aus Ostbayern im Amt bestätigt.

Doch ein Parteitag unserer nationalrevolutionären Bewegung wäre kein Parteitag, wenn es nicht ein gewisses Rahmenprogramm gäbe. So wartete auch hier auf die Mitglieder und Gäste eine kleine sportliche Herausforderung. In Mannschafts- und Einzelwettkämpfen galt es, sich zu behaupten. Bereits das Warmmachen hatte es in sich, als eine besondere Variation des Jägerball-Spiels den Teilnehmern einiges an Laufleistung abverlangte. Die Knochen aufgewärmt, hieß es, jeden Mannschaftskameraden über eine Strecke von ca. 220 Metern zu tragen. Das Ganze ging natürlich auf Zeit. Insgesamt mussten jeweils 1,5 Kilometer so zurückgelegt werden. Hört sich nicht viel an, jedoch verlangte die Eile so einiges von den Sportlern ab. Um Kraft ging es auch bei den Halteübungen in den Turnringen. Hier waren verschiedene Übungen zu meistern und auch die Zuschauer wollten es nun wissen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Unter fachkundiger Anleitung gab es noch ein paar Tricks und Kniffe fürs zukünftige Training.

Für das leibliche Wohl war ebenso gesorgt. Es gab Bulletten mit Gemüse und leckeren Kräutern, dazu Röstzwiebeln und Krautsalat. Die Roggenbrötchen stammten aus der eigenen Backstube eines Mitglieds und waren extra für den Parteitag angefertigt.

Abgerundet wurde der gelungene Tag durch eine Vortrag über die neue Arbeitsgruppe Katastrophenhilfe. Hieran schloss sich sodann eine fruchtbare Diskussion über die Möglichkeiten und Strategien diesbezüglich an.