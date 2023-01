Aue: Beteiligung an Bürgerprotest

Gestern beteiligten sich Aktivisten unseres Stützpunktes Westsachsen am abendlichen Protestzug im erzgebirgischen Aue. Auch in Aue sind die Folgen der volksfeindlichen Politik immer deutlicher zu spüren. Gewalt und Kriminalität durch Ausländer hat auch in Aue deutlich zugenommen, wie beispielsweise der brutale Angriff eines kürzlich verhafteten Äthiopiers vom Neujahrsmorgen zeigt. Aber auch die Folgen der Inflation sowie der Corona- und Energiepolitik machen unseren Landsleuten das Leben schwer.

Folgerichtig waren gegen diese Zustände, die das System uns beschert, mehrere Hundert Bürger auf der Straße.

Unsere Aktivisten verteilten hierbei etliche Flugblätter sowie im Anschluss noch in angrenzenden Wohngebieten.

Die wahre Krise ist das System!