Werde aktiv! – Auch in Gottmadingen

Heute wurden in Gottmadingen mehrere hundert Flugblätter verteilt, welche zur aktiven Mitarbeit bei unserer nationalrevolutionären Partei aufrufen. Nachdem Anfang der Woche in Radolfzell am Bodensee Flugblätter verteilt wurden ( hier geht es zur Kurznachricht ), ging es heute im an der Schweizer Grenze liegenden Gottmadingen weiter. Die kleine Gemeinde liegt etwa sieben Kilometer von Singen entfernt, wo erst kürzlich eine Ausländerbande durch ihre Raubzüge für Schlagzeilen sorgte ( wir berichteten ). Dies zeigt um so mehr wie notwendig unsere politische Arbeit ist. Also werde aktiv und trete mit uns in Kontakt