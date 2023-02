Versammlungen in Pritzwalk (+Video)

Mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz und einer anschließenden Demonstration durch die Innenstadt von Pritzwalk im Landkreis Prignitz setzten Nationalrevolutionäre aus der Region am 21. Januar 2023 ein deutliches Zeichen gegen das volksfeindliche liberalkapitalistische System der BRD. Im Vorfeld wurden in der Stadt zahlreiche Werbemaßnahmen durchgeführt. So wurden Schilder aufgehängt und hunderte Einladungen in die Briefkästen verteilt.

Unter dem Motto: „Wir tragen zu Grabe den Glauben an das BRD-System“ veranstaltete unsere Partei „Der III. Weg“ symbolisch den Abschied eines kranken Systems, das unser Volk immer mehr in existenzielle Nöte bringt. Dem Aufruf unserer Bewegung folgten in Pritzwalk diesmal eilig organisierte Gegenproteste etablierter Parteien, Vereine, Kirchen, Gewerkschaften und der militanten Antifa. Hauptsächlich organisiert von der Partei „Die Linke“, fanden sich zudem etliche Abgeordnete des Brandenburger Landtags ein, sowie die Finanzministerin Katrin Lange (SPD). In der Spitze standen so um die 150 Anhänger und Vertreter des liberalkapitalistischen BRD-Systems am Rande unserer Kundgebung auf dem Marktplatz und skandierten die üblichen Hetzparolen gegen das nationale Deutschland.

Auf der Versammlung unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ konnte unser regionaler Aktivist und Redner Lutz Meyer über 60 Teilnehmer begrüßen, die trotz allgemeiner Politikverdrossenheit, Kälte und medialer Hetze im Vorfeld es sich nicht nehmen ließen, ihren berechtigten Protest auf die Straße von Pritzwalk zu tragen. Schaut man sich die Kräfteverhältnisse genauer an, bleibt festzustellen, dass unsere Partei an diesem Tag den größten Zuspruch als Einzelgruppierung erhalten hat. Der Gegenprotest setzte sich aus zahlreichen Organisationen zusammen, die ihr Teilnehmerumfeld nicht mal ansatzweise ausschöpfen konnten. Zieht man dann noch die medienwirksam zur Schau gestellten Politstaffagen aus Kommunal- und Landespalarment, um den Bürgermeister Dr. Ronald Thiel und der Finanzministerin Lange ab, bleibt nicht mehr viel übrig.

Revolution auf ganzer Ebene

Der Nationalrevolutionär Lutz Meyer stellte in seiner Rede trefflich die Unzulänglichkeiten des Systems dar und verdeutlichte anhand zahlreicher Beispiele die volksfeindliche Politik der Herrschenden. Als Landwirt aus der Region weiß er selber nur zu gut, wie schwer es ist, durch tägliche Arbeit in dieser Republik eine Familie mit vier Kindern zu ernähren. Steuerbelastung, Inflation, Bürokratie, Mietwahnsinn und stetige Überfremdung, gepaart mit immer weiteren Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte, zeichnen diesen Staat im negativen Sinne aus.

Was es hier braucht, ist eine völlige Erneuerung der Verhältnisse und eine Politik, die deutsche Interessen vertritt; nach innen und außen. Auch unser Parteivorsitzender Matthias Fischer ging in seiner Rede auf die unhaltbaren Zustände gerade auch in Brandenburg ein und forderte die Anwesenden zum Widerstand auf. Bei dem anschließenden Demonstrationszug durch die Innenstadt von Pritzwalk wurde dann auch folgerichtig unsere Alternative eines deutschen Sozialismus als Gegenentwurf zum Liberalkapitalismus beworben. Angeführt mit einem Traktor mit Anhänger, der riesige Transparente zur Schau stellte, folgte wie schon in Wittstock ein Sargwagen mit Fackelträger, der symbolisch das System zu Grabe fuhr.

Zahlreiche Anwohner begleiteten den nationalrevolutionären Aufzug an ihren Fenstern und Balkonen, Aktivisten verteilten derweil Infoblätter. Am Marktplatz wieder angelangt, wurden zum Abschluss weitere Transparente mit nationalrevolutionären Programmpunkten entrollt und Bengalfackeln entzündet. Auch diese Aktion konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden, mit dem Versprechen, der Region treu zu bleiben.

Der III. Weg voran!