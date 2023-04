Bismarck-Wanderung des Stützpunktes Magdeburg/Altmark

Die Schönheit der frühlingshaft erblühenden Altmark vor Augen, begab sich Anfang April 2023 eine Schar von Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung auf einen geschichtsträchtigen Weg. Dieser wies der Gruppe von Wanderbegeisterten auf 35 Km bei zünftigem Aprilwetter ihren Weg. Namensgeber und Anlass der sich in diesem Jahr erstmals jährenden Veranstaltung ist der Wiegentag Otto von Bismarcks.

Seinen Anfang nahm die Tour in diesem Jahr in Staffelde. Lange Felder säumten den anfänglichen Weg, um die Gruppe im Anschluss über eine Flussquerung in die Geburtsstadt des Reichsgründers, Schönhausen an der Elbe, zu führen. Vor Ort angekommen, schritten die Volkstreuen entlang des 1958 teilweise gesprengten Geburtshauses von Bismarck und gelangten zum dortigen Kriegerdenkmal. Dort verweilten sie in Andacht: „Zur Ehre und zum Danke unserer gefallenen und heimgekehrten Krieger.“

Das folgende Ziel schien greifbar nah im nebeligen Dunst vor Augen – lag jedoch noch weit entfernt. Die Wanderer schritten mit herrlichem Blick auf das grüne Überflutungsbecken der Elbe die Deichanlage weiter entlang, um erneut die Flussseite zu wechseln.

Neben der sich jährenden Geburt von Bismarcks gedachten unsere heimat- und volkstreuen Kameraden auf ihrem Gang unserer gefallenen Helden. Gedenksteine derer, die im Dienst für Volk und Vaterland ihr Leben ließen, lagen immer wieder am Wegesrand und luden zum stillen Verweilen ein.

Rund zwölf Kilometer vor dem Ziel vergrößerte sich die Gruppe. Der letzte Abschnitt der Wanderung sollte auch Familien einen ausgiebigen Ausflug ermöglichen und gerade Kindern eine Gelegenheit bieten, unsere Gemeinschaft von Nationalrevolutionären besser kennenzulernen und aus ihrem üblichen Alltag auszubrechen.

Etliche Stunden anregender Gespräche und des Lachens und Singens waren vergangen, als die kleine Schar wieder an ihrem Ausgangspunkt eintraf. In der Wärme des Feuers bei gutem Essen und Trinken klang dieser wundervolle Tag in der Altmark im Geiste unserer Gemeinschaft aus.

Unsere Partei „Der III. Weg“ ist auch in Sachen Tierschutz nicht untätig. Der Stützpunkt Magdeburg/Altmark rief die Wanderer zu einer Spende in Form von Tierfutter auf. Inflation und allgemeine Teuerung bereiten Tierheimen und anderen Einrichtungen, die sich für das Wohl unserer Tiere einsetzen, zunehmend Schwierigkeiten, ihr Engagement aufrecht zu erhalten. Gerade für Einrichtungen, die auf Spenden angewiesen sind und nicht von staatlichen Stellen bedacht werden, ist die Situation inzwischen dramatisch. Zahlreiche Spenden kamen an diesem Abend zusammen und machen es nun möglich, ein weiteres Mal einem Tierheim in der Altmark unter die Arme zu greifen.

Brennt auch Dein Herz für unsere Heimat, unser Volk und unser Vaterland? So werde auch Du aktiv und komm‘ in unsere nationalrevolutionäre Bewegung.

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

