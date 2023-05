Hochsauerlandmarsch 2023 am 5. August – Sturm der Berge!

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ – Dieses Zitat entspricht dem Grundsatz, der für uns auch wieder beim diesjährigen Hochsauerlandmarsch den Ton angeben wird. Unser Marsch hat mittlerweile auch über die heimischen Landesgrenzen, vor allem für seine stetige Erweiterung der Anforderungen und seinen hohen Schwierigkeitsgrad, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. So galt es Anfangs über 52 Km, dann über 60 Km und bis zu 4000 Höhenmetern an Länge und Steigung Märsche zu bewältigen, die an militärgeschichtlicher und historischer Tradition anknüpften. (Hier geht es zum Artikel vom Hochsauerlandmarsch 2022) Aber unserer Weltanschauung getreu gilt es, sich nicht auf bereits Geleistetem auszuruhen, sondern immer neue Herausforderungen zu suchen.

Die Strecke wird dieses mal zwar kürzer, aber dass Anforderungspotential wird dennoch enorm gesteigert und wird in etwa dem körperlichen Auswahlverfahren des österreichischen Jagdkommandos entsprechen. So viel sei verraten, wer glaubt er hat den zivilen Hamburger 100 Km Megamarsch erfolgreich absolviert und könnte hier bei uns aufgrund der relativ geringen Streckenlänge seinen Ehrgeiz daheim lassen, wird enttäuscht werden. Neben der Wanderung werden die 16 steilsten Anhöhen bis auf die dazu zählenden Pisten meistens querfeldein wie mit dem Lineal gezogen durch jedwedes Hindernis überwältigt werden müssen, einige der Gipfel werden abseits von befestigten Wegen erklommen und lediglich die Strecken zu den jeweiligen Erhebungen werden an etwas wie einen „normalen“ Marsch erinnern. Bei diesem Gipfelsturm wird jeder Teilnehmer unabhängig davon wie trainiert er ist, an seine Grenzen kommen.

Deshalb gilt, wir freuen uns über jeden sportlichen Aktivisten der mit uns diese Hürden bewältigen möchte, aber es soll sich auch jeder die Frage stellen, ob er in der Lage sein wird, über sich und seine Grenzen hinauszuwachsen. Denn genau das wird eingefordert werden. Auch wird das eigens für diesen Tag hergestellte Abzeichen, anders als in der bundesrepublikanischen woken Gesellschaft nicht nach dem Motto “ Dabei sein ist alles “ vergeben, sondern in alter deutscher Tradition nur nach erbrachter und vollendeter Leistung.

Anmeldungen erfolgen bitte unter der Threema-ID: https://threema.id/W46ADW8Z oder unter [email protected]

(Aufrgrund vermehrter Absagen im letzten Jahr muss bereits im Vorfeld die Startgebühr entrichtet werden, weitere Infos folgen über die genannten Kontaktmöglichkeiten)