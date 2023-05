Nationalrevolutionäre Streife in Bernburg

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III.Weg“ führten im Innenstadtbereich von Bernburg eine Streife durch. Hintergrund sind die sich häufenden Straf- und Gewalttaten aus dem Drogenmilieu, gerade am Karlsplatz. Nicht selten sind hier Ausländer involviert und verunsichern somit immer mehr Anwohner. In unregelmäßigen Abständen gehen deshalb Mitglieder und Unterstützer auf Rundgänge, um die Anwohner mit Sicherheitshinweisen für diese Problematik zu sensibilisieren.

Für viele Landsleute entwickeln sich immer mehr Plätze im öffentlichen Raum zu Angstzonen. Mit unserer Präsenz und zivilcouragierten Präventivgesprächen versuchen ehrenamtliche Freiwillige unserer Bewegung „Der III. Weg“, zumindest das Sicherheitsgefühl etwas zu erhöhen.

Seit Jahren werden von den etablierten Parteien die Sicherheitsorgane, hier die Polizei, kaputt gespart. Tausende Überstunden der Einsatzkräfte zeugen von einer völligen Überlastung der für Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden. All dies geschieht aber zulasten sämtlicher Einwohner und die Lebensqualität sinkt in manchem Stadtteil ins Unerträgliche. Offene Staatsgrenzen, eine völlig unterbesetzte Polizei, eingebettet in einer in weiten Teilen unsolidarischen Gesellschaft führen in unserem Land zu immer weiteren sogenannten „Hotspots“ und „No-Go-Areas“.

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ setzt sich für einen völligen politischen Wandel unserer Heimat und für die Sicherung unserer Außengrenzen sowie die sofortige Abschiebung krimineller Ausländer ein. In unregelmäßigen Abständen werden weitere Streifen zur Begutachtung der Verhältnisse und präventiven Vorsorge durchgeführt. Es liegt an uns allen, was aus unserer Stadt wird und auch Du kannst helfen.

Möchtest auch Du etwas in Deiner Region verändern? Dann melde Dich und werde ein Teil der nationalrevolutionären Bewegung.

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

