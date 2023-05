Offener Stammtisch mit weltanschaulicher Schulung im Salzlandkreis durchgeführt

Unsere Partei „Der III. Weg“ wächst auch in Sachsen-Anhalt stetig. In immer mehr Regionen gibt es Interessenten und Jugendliche, welche sich über unsere nationalrevolutionäre Bewegung informieren. Aktivisten aus dem Raum Anhalt führten deswegen im Salzlandkreis einen offenen Stammtisch im Monat April durch.

Rangordnung und Demokratie

Neben der Möglichkeit, Propagandamaterial, Bücher und Plakate zu erwerben, konnten sich die Interessenten über die Partei, unsere Arbeitsgemeinschaften und die Nationalrevolutionäre Jugend informieren. Gerade aktuellere Werke unserer nationalrevolutionären Bewegung, welche den Ungeist dieser Zeit aufzeigen und zugleich darstellen, wie eine bessere Zukunft aussehen könnte, ließen bei einigen immer wieder ein Funkeln in den Augen aufkommen, nachdem sich die wahrhafte Vorstellung im Geist manifestierte und den Drang zu neuen Taten steigerte.

Ein weltanschaulicher Vortrag zum Thema „Rangordnung und Demokratie“ rundete den offiziellen Teil der Veranstaltung ab.

Beide Begriffe stehen nicht so konträr zueinander, wie es manchem Leser erscheinen mag. Sie bieten unter den richtigen Rahmenbedingungen vielmehr die Chance einer fruchtbringenden Symbiose, welche der Gemeinschaft Ordnung, Sicherheit und Wohlstand bringen kann. Das individuelle Rangstreben von Individuen und die sich daraus entwickelnden kollektiven Rangordnungen stellen die biologische Grundlage für unseren angestrebten Elitarismus und die Herrschaftsform der Präsidialdemokratie für unser Volk dar. Der Elitarismus geht hier davon aus, dass sich innerhalb einer Gemeinschaft der Beste und Stärkste durchsetzt und deswegen eine funktionierende Gesellschaft durch eine Elite regiert werden soll. Es geht hierbei um eine fruchtbringende Synthese aus fachlicher und weltanschaulicher Elite. Sie müssen regelmäßige Eignungsprüfungen ablegen, auch in der Charakterbildung. Dieses Denken basiert auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Gesetzmäßigkeiten des Lebens und stellt den Gegenpol zum Luftschloss des Egalitarismus dar, welcher behauptet, dass alle Menschen gleich seien und Recht auf dieselben Chancen bzw. Ressourcen hätten.

In der heutigen repräsentativen Demokratie wird die Herrschaft des Volkes aus ideologischen Gründen durch die etablierten Parteien dafür missbraucht, um ihr eigenes liberales Denken für immer in der Bevölkerung zu verankern und einen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Dies ist nichts anderes als Verrat. Es handelt sich hierbei nicht um eine Weltanschauung, sondern um eine rein zerstörerische Ideologie.

Unsere Weltanschauung ist die „Deutsche Weltanschauung“. Der Deutsche Sozialismus ist unsere Gemeinschaftsordnung. Wir wollen mit der Präsidialdemokratie eine andere Form der Demokratie. Das Volk wählt hierbei einen Staatspräsidenten aus seiner Mitte. Dieser ist Präsident und Kanzler in einer Person. Er kann nicht durch das Parlament abgewählt werden. Ergeben sich jedoch in der weiteren Entwicklung der politischen Verhältnisse Situationen, denen er sich nicht mehr gewachsen fühlt und weswegen Misserfolge in seiner Amtsführung entstehen, wird er vom Volk wieder abberufen. Das Parlament wird durch Wahlmänner repräsentiert, welche vorher durch das Volk auf den unteren Ebenen demokratisch bestimmt wurden und charakterlich und fachlich geeignet sind.

Die Gemeinschaft, das Fundament

Im Anschluss an den formellen Teil der Veranstaltung gab es regionales Essen und gemütliches Kartenspiel in der Gemeinschaft.

Im Gegensatz zur aktuellen Ellenbogengesellschaft steht bei uns die Gemeinschaft und somit das WIR über dem ICH!

Neben dem politischen Kampf ist eine unserer Grundsäulen bekanntermaßen auch die Bildung einer starken Gemeinschaft. Gerade solche Veranstaltungen, bei denen von Alt bis Jung alle zusammen einen schönen Tag verbringen, stärken die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Daher wird es auch zukünftig noch zahlreiche solcher Veranstaltungen und Ausflüge unseres Stützpunktes Burgenlandkreis geben.

