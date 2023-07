BaWü: Blutige Ausländer-Fehden im Süden

Rund um die Landeshauptstadt Stuttgart in Baden-Württemberg las man in den letzten Monaten geradezu unglaubliche Schlagzeilen über eine Fehde zwischen verfeindeten Gruppen, bei welcher es sich laut Medien und Polizei um einen angeblich „lokalen Konflikt“ handelt. Welcher Nationalität diese sich befehdenden Gruppen angehören, versucht man in den Presseartikeln, so gut es eben geht, gar nicht erst zu erwähnen.

Schiessereien in Stuttgart-Zuffenhausen

Immer wieder fielen Schüsse in der Region. Allein im vergangenen Jahr sind in Stuttgart-Zuffenhausen drei Mal Schüsse gefallen. Im März dieses Jahres in der gleichen Straße des Stuttgarter Stadtteils wieder Schüsse. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Die genannten Fälle beziehen sich alle auf den Stadtteil Stuttgart-Zuffenhausen. Staatsanwaltschaft und Polizei schließen allerdings Zusammenhänge mit ähnlichen Vorfällen im Kreis Esslingen und Göppingen nicht aus. Im Februar waren dabei unter anderem in Eislingen und Plochingen eine Frau und ein Mann auf offener Straße angeschossen worden.

Tödliche Schüsse in Asperg

Angesichts der Häufung der Schiessereien wurde von der Polizei ein Hinweis-Portal für derartige Fälle in der Region eingerichtet. Bei all diesen Fällen gleicht es einem Wunder, dass es vorerst zu keinem Todesfall kam. Das änderte sich allerdings, als im April in Asperg tödliche Schüsse auf zwei 18-jährige Männer fielen. Einer der Männer starb an den Schüssen und ein anderer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch hierbei handelte es sich wieder um einen Streit rivalisierender Ausländerbanden. Möglicherweise besteht auch in diesem Fall ein Zusammenhang mit den vorherigen Fällen.

Handgranate in Trauergemeinde geworfen

Diese Serie einer neuen Qualität von Gewalt scheint aber nicht abzureissen, sondern sich noch zu steigern. So kam es in Altbach im Kreis Esslingen erst kürzlich zu einem Sprengstoffattentat. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger soll bei einer Beerdigung eine Handgranate in die Trauergemeinde geworfen haben. Wohl nur durch den Umstand, dass der Sprengkörper an einem Ast abprallte, gab es keine Toten zu beklagen.

Kriegsgebiet BRD

Tödliche Schüsse, Handgranaten, ausufernde Gewalt; was klingt wie Berichte aus einem Kriegsgebiet, ist mittlerweile traurige Realität geworden in der BRD. Die Ursache liegt auf der Hand: die ausufernde Überfremdung unserer Heimat mit integrationsunfähigen Ausländern. Von den Öffentlichen wird diese Tatsache hartnäckig geleugnet oder erst gar nicht erwähnt. So fragte man sich beim ZDF erst kürzlich in einem Beitrag, welcher sich mit diesen Zuständen befasste, woher denn diese Gewalt im Raum Stuttgart wohl komme? Dass dieses neue Gewaltpotential wohl kaum auf den Raum Stuttgart zu begrenzen ist, sollte gerade diesen Damen und Herren von der zwangsgebührenfinanzierten Journaille bekannt sein. Egal ob Essen, Frankfurt oder nahezu in jeder anderen deutschen Stadt sehen wir dieselben Entwicklungen. Oder auch aktuell in unserem Nachbarland Frankreich, wo Migranten wortwörtlich den Bürgerkrieg proben.





