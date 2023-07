Sporteinheit der NRJ in Zwickau

Während die einen den Sonntagvormittag mit ausnüchtern beschäftigt sind, war unsere Jugend in Zwickau auch heute wieder in der Gemeinschaft sportlich aktiv. So wurde gut zwei Stunden lang Boxen und Kickboxen trainiert sowie leichtes Sparring zum Abschluß.

Die Zeiten werden härter, dazu reicht ein Blick nach Frankreich, wo Massen fremdländischer Jugendgangs unlängst nächtelang marodierten. Aber auch hierzulande vergeht kein Tag ohne Angriffe und Überfälle, häufig durch fremde Täter begangen.

Daher kann man es jedem nur ans Herz legen: haltet euch fit, stärkt Körper und Geist und seid wehrhaft für den Fall, dass ihr euch oder eure Lieben verteidigen müsst. Schließt euch an und seid bei der nächsten Sporteinheit dabei.

Folgt uns auf Telegram:

T.me/DerDritteWegWestsachsen