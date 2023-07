Wanderung zur „letzten Schlacht im Taunus“ (+Video)

Beim Ausspruch „Schlacht im Taunus“ denkt man wahrscheinlich erstmal an den Limes und anstürmende germanische Krieger, welche das römische Reich bedrängten und letztlich überrannten. Der Limes verlief im Taunus von Bad Homburg über den kleinen Feldberg nach Idstein und bog dann Richtung Bad Ems ab, querte die Lahn und führte noch ein Stück durch den Westerwald Richtung Remagen bis an den Rhein (Siehe römische Kastelle an der Lahn).

Aber die letzte Schlacht im Taunus tobte Ende März/Anfang April 1945, nachdem bei Remagen und Oppenheim amerikanische Truppen über den Rhein über- und sich festsetzten und sich daraus letztlich schwere Rückzugskämpfe im Taunus abspielten.

Neben der 6. SS Gebirgsdivision Nord (ca. 2000 Mann) verteidigten Angehörige der Junkerschule Weilburg sowie kleinerer Wehrmachtsverbände (650 Mann) auf einer Linie parallel zur Autobahn 3 (Köln-Frankfurt) von Brechen Richtung Idstein gegen die an Mannstärke und Material weit überlegene US-Armee den Hoch- und Hintertaunus. In der Buchbeschreibung „Die letzte Schlacht im Taunus“ heißt es hierzu:

– Der Untergang der 6. SS Gebirgsdivision Nord

– Der Kampf der Weilburger Fahnenjunker

– Luftkrieg über dem Taunus

– Die Frankfurter Flak Das Buch behandelt detailliert die Kämpfe in Hoch- und Hintertaunus um Ostern 1945. Den Kernverband der deutschen Einheiten stellten die Reste der 6. SS Gebirgsdivision Nord, die von Finnland kommend im Westen zerschlagen wurde. Es wurde ein Kapitel über die Vorgeschichte in Finnland sowie über die Kämpfe in den Vogesen, Lampaden bei Trier und im Moseldreieck vorangestellt. Da der Verband mit den 650 unterstellten Angehörigen der Junkerschule Weilburg sowie kleineren Wehrmachtsverbänden nur zweieinhalb Tage nach Verlassen des Taunus nordostwärts von Büdingen im Raum Kefenrod/Leisenwald/Waldensberg endgültig unterging, ist auch dieser Weg nachgezeichnet. Die gefallenen deutschen Soldaten wurden – soweit möglich – namentlich erfasst. Es schließen sich Kapitel über die Besetzung des Vordertaunus sowie von Frankfurt am Main an. Ein gesondertes Kapitel bildet die Flakartillerie der Flakgruppe Frankfurt; es wird ein Überblick gegeben über die Flakartillerie im Allgemeinen wie auch über die Dislozierung der Flakbatterien im Raum Frankfurt im Speziellen, erweitert durch Erlebnisberichte beteiligter Flakhelfer wie auch von im Raum Frankfurt abgeschossenen Besatzungsmitgliedern alliierter Bomber. Recht umfangreich ist das Kapitel Luftkrieg über dem Taunus, wobei das Gebiet ostwärts der heutigen A 3 abgedeckt wird, auch der Raum Gießen, die Wetterau und Frankfurt werden zumindest tangiert. Eine umfassende Dokumentation sämtlicher heute noch erfassbaren Flugzeugverluste in diesem Gebiet während des Zweiten Weltkrieges, ergänzt um Hintergrundinformationen und Erlebnisberichte beteiligter Flieger. 344 Seiten, 264 s/w- und 56 Farbfotos, 6 Karten in Farbe, davon 3 großformatige, 2 s/w- und 6 Farb-Zeichnungen und Faksimiles. Großformat, Hardcover

Auf den Spuren der damaligen Kampfhandlungen startete unsere Wandergruppe in Idstein. Zuerst besichtigten wir das Vertriebenendenkmal und die Kriegerdenkmäler, wobei das 1941 errichte Kriegerdenkmal vorm Idsteiner Amtsgericht nicht mehr in seinem Originalzustand existiert. Dieses Ehrenmal wurde als Gedenkstätte für die Opfer des Ersten Weltkriegs nach einem Entwurf des Wiesbadener Bildhauers Carl Wilhelm Bierbrauer in Kreuzheimer Muschelkalk errichtet. Im Jahr 1945 ordnete der amerikanische Stadtkommandant die Entfernung der Skulpturen auf dem heute noch vorhandenen Sockel an. Stattdessen wurde in der Folgezeit auf dem Sockel eine metallene Opferschale montiert.

Auf der Vorderseite befand sich eine Inschrift. Diese stammt aus dem Gedicht „Soldatenabschied“ von Heinrich Lersch aus dem Jahr 1914. Das komplette Gedicht lautet:

Lass mich gehen, Mutter, lass mich gehen!

All das Weinen kann uns nichts mehr nützen,

denn wir gehen, das Vaterland zu schützen!

Lass mich gehen, Mutter, lass mich gehen!

Deinen letzten Gruß will ich vom Mund Dir küssen: Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen.

Der letzte Teil des Verses war eingebettet von einem Hakenkreuz und einem Eisernen Kreuz. Auf der Rückseite befanden sich die Worte „Den toten Helden“. Beide Inschriften wurden entfernt, auf der Vorderseite wurde stattdessen die Inschrift „Unseren Toten“ angebracht.

Vorbei an vielen staunenden Gästen des Idsteiner Weinfestes ging es durch die Innenstadt zum Soldatenfriedhof, auf welchem auch einige deutsche Gefallene der Kämpfe um Ostern 1945 im Taunus begraben sind.





Aufstieg zur Tenne

Nachdem man Idstein verlassen hatte, führte uns der Weg nordwestlich Richtung Tenne (476m). Dabei durchquerte man das Dorf Esch und kämpfte sich über unwegsame Pfade den Berg hinauf. Mit der Tenne hatten wir den höchsten Punkt unserer Wanderung erreicht. Von hier aus ging es nun bergab Richtung Dombach. Rund um eine Grillstelle mit Schutzhütte schlug unsere Gruppe das Nachtlager auf. Mit Einbruch der Dunkelheit stießen noch weitere Kameraden aus dem Stützpunkt Westerwald/Taunus zur Gruppe hinzu und verfolgten den spannenden Vortrag eines Zeitzeugen, welcher die Nachkriegsjahre und seine ersten politischen „Gehversuche“ schilderte.

Am nächsten Morgen standen noch etwa 12 km bis nach Bad Camberg auf dem Programm. Kurz vor Bad Camberg querten wir noch einen beeindruckenden Baumwipfelpfad. Dieser ist 600 Meter lang und führt durch die Kronen des Hintertaunus. Auf einer Höhe von 28 Meter erhält man eine wunderbare Fernsicht.

Gegen Mittag erreichte man die Altstadt von Bad Camberg und genoss noch ein erfrischendes Eis an einer Eisdiele. Danach trennten sich die Gruppen aus dem Westerwald/Taunus sowie der Pfalz und traten die Heimreise an.