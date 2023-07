„Wir machen den Alltag bunt!“: Straßenkunstseminar in Anhalt (+Video)

Kultur ist nichts Statisches, sie ist so wie der Puls, welcher das heiße Blut durch einen gesunden Körper pumpt. Kultur ist lebendig und so facettenreich wie das Leben.

Die Jahresfeste im Sonnenlauf, Lyrik, Poesie, Gesang, Malerei oder Straßenkunst sind alles Elemente, die dafür sorgen, dass Kultur keine kalte Asche ist, sondern eine Flamme, welche wohltuende Wärme und Schaffenskraft gibt.

Kultur kann nicht nur altmodisch sein, sondern auch neue Formen annehmen und auch Ausdruck des politischen Protestes sein.

In der Region Anhalt organisierte unsere Jugendorganisation „Nationalrevolutionäre Jugend“ (NRJ) ein Straßenkunst-Seminar an einer vielbefahrenen Straße. Der Umgang mit Farbdosen wurde den jungen Teilnehmern an einer dafür freigegebenen Wand gezeigt. Die Teilnehmer konnten über mehrere Stunden ihre Kreativität, Geschick und Ausdauer zeigen und ihr Können verbessern.

Anders als linksextreme Schmierereien, welche in der Region immer wieder das Stadtbild verschandeln, fand die nationalrevolutionäre Kunst keine Ablehnung oder gar Protest.

Die NRJ wird auch weiterhin offensiv für die Belange der deutschen Jugend und den Schutz ihrer Heimat eintreten. Gemeinsam machen wir den Alltag in diesem tristen System bunt!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/derdritteweganhalt