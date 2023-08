“Für die Heimat bereit!“ – Vierteljahresbericht aus der Region Anhalt

Auch in den Sommermonaten Juni, Juli und August waren Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ in der Region Anhalt aktiv. Das ehrenamtliche Wirken ersteckte sich dabei auf die drei tragenden Säulen unserer nationalrevolutionären Bewegung: Politischer Kampf, Kultureller Kampf und der Kampf um die Gemeinschaft.

Politischer Kampf

Als Partei führt „Der III. Weg“ natürlich einen politischen Kampf zum Wohle unseres Volkes. Damit unsere Mitglieder dafür bestmöglich gewappnet sind, gibt es neben weltanschaulichen auch regelmäßige Rechtsschulungen. Thema im Juli war in diesem Zusammenhang der rechtskonforme Umgang mit den Repressionsbehörden. Ein weiterer elementarer Bestandteil dieser Arbeit ist die Volksaufklärung. Hierfür wurden Flugblätter zum Thema Umweltschutz in Köthen, zur Thematik Einbrecher in Dessau und gegen kriminelle Ausländer in Raguhn, Roßlau, Merseburg, Halle und Stadt Radegast verteilt. Bei einer Massenverteilung im Stadtgebiet von Bitterfeld wurde eine vierstellige Zahl an Flugschriften verteilt und ein deutliches Zeichen gegen Asylforderer bzw. die Überfremdung unserer Heimat gesetzt. Die Flugblätter zu dem Fakt, dass das System die wahre Krise ist, sorgten in Bürgergesprächen ebenfalls stets für interessierte Gesichter.

Darüber hinaus gab es präventive Bürgerstreifen in Dessau. Hierbei sollten Bürger zu den Thematiken Einbrecher, kriminelle Ausländer und Drogenkriminalität sensibilisiert werden, da dies Dauerbrennpunkte in der Region Anhalt sind. In Roßlau waren Aktivisten gegen Linksextreme präventiv auf der Straße.

Durch Aktionen wie diese beweisen unsere Parteimitglieder, dass sie nicht nur reden, sondern solidarisch handeln. Und genau aus diesem Grunde beteiligten sich auch Aktivisten an den gut besuchten Bürgerprotesten gegen Katrin Göring-Eckardt (Grüne), welche im Rahmen ihrer Demokratie-Tour in Anhalt ihre Propaganda verbreiten wollte. Dies konnte sie nicht ungestört tun.

In der Bachstadt Köthen gedachten unsere Aktivisten darüber hinaus der Toten, welche durch die unnötige Bombardierung der Stadt im 2. Weltkrieg durch die Alliierten ums Leben kamen. Mit dieser Aktion setzte unsere Bewegung in Anhalt ein weiteres Zeichen gegen den kranken Zeitgeist.

Um den koordinierten Aufbau unserer Strukturen in der Region weiter voran zu treiben, fanden im Landkreis Wittenberg, Großraum Bitterfeld und Köthen Stammtische statt. Hierbei wurde sich mit neuen Interessenten ausgetauscht und die weitere politische Arbeit geplant.

Kultureller Kampf

Im kulturellen Bereich setzte unsere Partei „Der III. Weg“ im Juni mit dem Sachsen-Anhalt-Tag, mit der kombinierten Sommersonnenwende in Sachsen-Anhalt, einen Meilenstein in der Region. Kultur ist für uns eine lodernde Flamme und keine kalte Asche. Sie muss mit Energie und Leben beflügelt werden.

Mit einem Straßenkunstkurs bot unsere Partei darüber hinaus interessierten, jungen und älteren Mitgliedern die Möglichkeit, ihr Geschick, ihr Können und ihre Kreativität zu zeigen.

Kampf um die Gemeinschaft

Aber auch der Kampf um die Gemeinschaft, als tragendes Element unserer nationalrevolutionären Partei, wurde geführt. Im Großraum Bitterfeld konnten Mitglieder im Rahmen eines Sport- und Gemeinschaftstages sowohl Körper, als auch Geist und unsere Gemeinschaft stählen. So mancher errang dabei das bewährte Totenkopf-Schwimmabzeichen.

Getreu unserem Motto „Vom Ich zum Wir“ boten in dem gesamten Betrachtungszeitraum Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ Deutschen kostenlose Selbstverteidigungskurse im Großraum Köthen an.

In der Stadt Dessau konnte sich eine soziale Einrichtungen über eine großzügige Hilfe in Form einer Kleider- und Sachspende freuen.

Am Ende dieses Berichtes gilt es, ein durchaus positives Fazit zu ziehen. Die regionale Arbeit unserer nationalrevolutionären Bewegung trägt nämlich auch im Sommer Früchte. Eine stetig steigende Zahl an Interessenten und neuen Mitgliedern zeigt deutlich, dass die Deutschen in der Region Anhalt mit dem liberalkapitalistischen System nicht länger zufrieden sind und in uns und unserem Deutschen Sozialismus die Lösung sehen. Auch ein weiteres Anwachsen der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) macht deutlich, dass auch junge Deutsche aktiv an der revolutionären Wende mitwirken wollen.

Werde aktiv für Deine Heimat, gestalte Deine Zukunft und werde aktiv bei der Partei “Der III. Weg“!

Folgt dem Strukturaufbau der nationalrevolutionären Bewegung im Anhaltiner Land!

