Berlin: Sporteinheit International

Nicht nur in unserer Heimat spricht es sich rum, dass viele Anhänger unserer nationalrevolutionären Bewegung neben ihrer politischen Arbeit auch gerne und viel Sport treiben. Ausreichend Bewegung und ein gesunder Lebensstil wirken auf immer mehr Nationalisten anziehend. Letztlich ist diese Lebensart unserer Weltanschauung am nächsten und gibt die Grundlage für eine längere und sinnvollere Lebenszeit.

In Berlin trafen sich einige Nationalrevolutionäre der AG Körper & Geist und der NRJ zu einer besonderen Sporteinheit, waren doch polnische und französische Gäste angereist, um neben dem politischen Austausch auch gemeinsam Sport zu treiben. Auf einem großzügig angelegten Sportplatz in der Hauptstadt fand so ein besonderer Völkeraustausch statt, der alle Teilnehmer begeisterte und gute Eindrücke hinterließ.

Gemeinsam wurde sich warm gemacht mit Dehn- und Aufwärmübungen, jede Gruppe brachte sich mit eigenen Übungen ein und so verschafften sich alle einen kleinen Überblick über die verschiedenen Trainingsmethoden der anwesenden nationalistischen Gruppen. Neben herkömmlichen Runden auf dem Sportplatz wurden auch einige Bahnen mit Zusatzgewicht absolviert. Neben obligatorischen Liegestütz gab es auch Partnertraining und zum Abschluss Sparring im Boxen.

Hier wurden die Gruppen immer schön durchgemischt, sodass trotz so mancher Sprachbarriere lustige Konversationen zum Kennenlernen entstanden. Sport verbindet eben und neben dem üblichen politischen Austausch lernt man seine neuen Freunde gleich viel besser kennen.

Unsere nationalrevolutionäre Jugend und unsere Vertreter der AG Körper & Geist zeigten sich sehr zufrieden mit dem gelungenen Sporttreffen und auch unsere polnischen und französischen Gäste signalisierten eine baldige Wiederholung, dann vielleicht im alten Stettin oder in Paris, wer weiß. Für eine gesunde und stolze Jugend in einer europäischen Eidgenossenschaft.

National – Revolutionär – Sozialistisch!

