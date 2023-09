Maskenrichter aus Weimar zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt

Amtsrichter Christian Dettmar wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Dem 60-jährigen Weimarer wird Rechtsbeugung vorgeworfen. Er sorgte im April 2021 bundesweit für Aufsehen, als er an zwei Weimarer Schulen die Schüler von der Maskenpflicht befreite. Begründet hatte er sein Urteil mit dem Kindeswohl. Zudem ist er Mitgründer des Vereins „Kritische Richter und Staatsanwälte“. Ihm wird Voreingenommenheit vorgeworfen sowie eine Überschätzung seiner Zuständigkeit, da die Kontrolle staatlich angeordneter Corona-Maßnahmen den Verwaltungsgerichten zustehe. Dabei ist eine gewisse Vorbefassung nie zu vermeiden und in manchen Fällen sogar für ein Urteil nötig. Lediglich Änderungen muss sich der Richter bis zum Ende vorbehalten.

Jedoch ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft, die drei Jahre ohne Bewährung gefordert hatte, und der Verteidiger, der für einen Freispruch eintrat, wollen beide eine Revision beim Bundesgerichtshof prüfen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, drohen dem verurteilten Dettmar der Verlust seines Richteramtes und seiner Pension. Große Unterstützung erhält der „Freiheitsrichter“ aus dem Umfeld der Kritiker der Corona-Diktatur.

Dass dieses Urteil gefällt wird, obwohl inzwischen längst klar ist, dass die Masken mehr Schaden als Nutzen gebracht haben, offenbart den politischen Charakter des Ganzen. Es sollte ein Exempel statuiert werden an jemanden, der es gewagt hatte, sich der Corona-Diktatur entgegenzusetzen.

Heute zeigt sich, welche psychischen Schäden grade Kinder durch die – selbst rechtlich fragwürdigen – Corona-Maßnahmen davongetragen haben. Lernprobleme, Depressionen, Essstörungen sind nur ein Teil davon.

Dieses Urteil zeigt also einmal mehr, wohin die Reise in diesem System geht. „Ein kommunistisches System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert“, soll der Russe Alexander Issajewitsch Solschenizyn mal gesagt haben. Hier trifft es mal wieder zu. Während immer wieder einzelne ausländische Vergewaltiger und Mörder milde Strafen bekommen oder gleich auf freien Fuß gesetzt werden, sperrt man Gegner des Systems rigoros weg oder bringt sie an den Rand des Ruins.

