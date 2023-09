Zwickau: „Der III. Weg“ im Fußballrausch

Am 9. September trafen sich bereits zum fünften Mal zahlreiche Freunde des runden Leders in der sächsischen Stadt Zwickau, um am traditionellen nationalrevolutionären Fußballturnier des Stützpunktes Westsachsen teilzunehmen. Aus allen Teilen Sachsens kamen aktive Mitglieder der AG „Körper & Geist“ und der Jugendorganisation „NRJ“ zusammen. Mit sieben Mannschaften aus den Regionen Dresden, Oberlausitz, Leipzig, Mittelsachsen, Schmölln, Vogtland und eben Zwickau war das diesjährige Turnier das bisher größte ausgerichtete Turnier unserer Bewegung. Dass Fußball sehr wohl auch politisch sein kann, zeigten zahlreiche Banner und Transparente, die rund ums Spielfeld platziert waren und den zahlreichen Zuschauern und Fans auch bei diesem Anlass die Ziele unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ näher brachten. Ein Info- und Materialstand lieferte neben einigen tagespolitischen Reden verschiedener Vertreter unserer Partei den ganzen Tag über ein abgerundetes Programm. Für die ganz kleinen Gäste sorgte eine Hüpfburg mit Kinderbetreuung für entsprechende Auslastung.

Nach der Turniereröffnung durch den regionalen Stützpunktleiter begrüßte kein geringerer als unser Parteivorsitzender Matthias Fischer alle Anwesenden und motivierte in seiner Ansprache die überwiegend jungen Spieler auf dem Platz, starke und faire Spiele abzuliefern. Auch diese Veranstaltung bezeugte in der gesamten Teilnehmerschaft den starken Zulauf junger Landsleute in unsere Bewegung. Alle sächsischen Regionen verzeichnen derzeit Zuwachs, was sich gerade auch in der Jugendorganisation „NRJ“ und unseren Arbeitsgruppen bemerkbar macht.

Sport frei!

Auf Kleinfeld mit Mannschaften in der Stärke 4+1 gab es den ganzen Tag über interessante Partien und ziemlich schnell stachen zwei Mannschaften hervor, die sich gegen ihre Gegner immer recht deutlich durchsetzten. Die Mannschaften Dresden 1 und Barbaria Schmölln waren es letztlich dann auch, die den 1. und den 2. Platz völlig verdient belegten. Platz 3 holte eine weitere Mannschaft bestehend aus Fußballfreunden aus Dresden. Wie immer gab es am Ende auch eine Siegerehrung und Pokale für die drei Erstplatzierten.

Anschließend darf positiv festgestellt werden, dass sich die Veranstaltung vom Stützpunkt Westsachsen gut in unseren nationalrevolutionären Zusammenhängen etabliert hat. Für die Zukunft bleibt zu wünschen, dass wieder einige Mannschaften aus anderen Bundesländern teilnehmen, um die ganze Sache noch interessanter zu gestalten. Unseren Mitstreitern aus Sachsen geben wir auf diesem Wege einen herzlichen Glückwunsch zum großartigen Gelingen dieses eindrucksvollen Tages in der Gemeinschaft mit. Die Besten werden siegen, sowohl im Fußball als in der Politik!

Weitere Impressionen des Tages: