Brandenburg im Wahlkampfmodus

Am Vorabend des 3. Oktober 2023 trafen sich im Landkreis Prignitz zahlreiche Mitglieder und Interessenten unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. WEG“, um bereits jetzt die Kommunalwahlen und die Landtagswahl 2024 in Brandenburg zu besprechen. Da sich unsere Partei in Brandenburg im stetigen Aufbau befindet und sich daher am 1. April diesen Jahres auch der Landesverband im Flächenbundesland gründete, beabsichtigen unsere Mitstreiter dort nun auch in die Parlamente zu gehen. In der gut gefüllten Räumlichkeit lauschten zahlreiche Interessierte den Worten des stellv. Landesvorsitzenden und Landwirt Lutz Meyer aus Pritzwalk, der die Versammlung eröffnete und im Groben die bisher geplanten Wahlantritte skizzierte.

Kommunalwahl am 9. Juni 2024

So werden zur Kreistagswahl in der Prignitz nationalrevolutionäre Kandidaten aufgestellt. Ebenfalls planen unsere Mitglieder in der Uckermark unsere Partei im Kreistag zu vertreten. Weitere Wahlantritte zu Stadtratswahlen im Bundesland werden sondiert. Als zweiter Redner konnte Mario Schulz, ebenfalls Mitglied im Landesvorstand Brandenburg und Landwirt in der Prignitz, von seinem bisherigen Engagement in der Region berichten. Im vergangenen Jahr trat er zur Landratswahl in der Prignitz an und holte 8,3%. In seiner Heimatstadt Lanz konnte er sich mit 43,9% sogar gegen alle anderen Bewerber durchsetzen. Allein diese Ergebnisse geben eine gute Voraussetzung für einen interessanten Wahlkampf 2024 in der Region. Beide Redner analysierten in ihren Reden auch den Ist-Zustand der Prignitz und dem gesamten Land Brandenburg. Die rücksichtslose Überfremdung unserer Heimat und die völlig desolate soziale Lage unterstreichen noch einmal eindringlich die Notwendigkeit unseres politischen Handelns und die Schaffung einer ganzheitlichen Veränderung der Verhältnisse.

Landtagswahl am 22. September 2024

Unser Landes- und Bundesvorsitzender Matthias Fischer ergriff an diesem Abend ebenfalls das Wort und skizzierte die bevorstehenden Aufgaben aller, um die Voraussetzungen für alle Wahlantritte zu meistern. Mit einer eigenen Landesliste werden unsere nationalrevolutionären Brandenburger am 22. September 2024 zur Landtagswahl antreten und somit den etablieren Blockparteien entsprechend entgegentreten. Unsere Mitglieder und Unterstützer sind angesichts der dramtischen Situation im Land mehr als motiviert, unseren Landsleuten eine echte Alternative zum bestehenden volksfeindlichen System von Versagern näher zu bringen. Die kommenden Wochen werden nun zielstrebig genutzt, alle Voraussetzungen abzuarbeiten, um alle gewünschten Wahlantritte möglich zu machen. Der Parteivorsitzende konnte ebenfalls die Unterstützung der Gesamtpartei und somit aller Verbände und Stützpunkte verkünden. „Hunderte Nationalrevolutionäre im gesamten Bundesgebiet scharren schon mit den Hufen und können es kaum erwarten, ihren Beitrag zum bestmöglichen Gelingen sämtlicher Wahlantritte beizutragen.“ teilte unser Bundesvorsitzender Matthias Fischer den zahlreichen Anwesenden mit.

Ausklang in der Gemeinschaft

Den Abschluss des Abends bildeten ein gemeinsames Essen begleitet von reichlich deutschem Liedgut, vorgetragen von einer Künstlerin aus Brandenburg und einem Musiker aus Sachsen. Großes Interesse fand auch der gut bestückte Materialstand der Partei, Tausende neue Themenflugblätter, Broschüren und Werbematerialien gingen in viele Aktivistenhände und werden in den kommenden Tagen und Wochen viele Haushalte erreichen.

Der „Der III. Weg“ in Brandenburg wächst und hat seine Weichen gestellt. Im nationalrevolutionären Sinne heißt es auch hier:

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!