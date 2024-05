Landkreis Anhalt-Bitterfeld – Sportlich aktiv

„Ein gesunder Körper wohnt in einem gesunden Geist!“ – Dieser Leitsatz veranlasste Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Körper und Geist“, ein öffentlich zugängliches Sportprogramm im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu organisieren. Natürlich war die Teilnahme kostenlos.

Mit Leibesübungen wurden Ausdauer, Kraft, Disziplin und Standfestigkeit trainiert. Neben dem Spaß in der Gruppe konnte jeder hier seine persönlichen Grenzen austesten und verschieben.

Anschließend stellten professionelle Trainer die russische Sportart Systema vor und gaben den anwesenden Jungs und Mädels einen kleinen Einblick in dieses System und den Gedanken dahinter. In Zeiten von zunehmender Gewalt als Folge des enthemmten Individualismus im Kapitalismus spielt das Thema Selbstschutz für immer mehr Einwohner eine wichtige Rolle – dieser Aufgabe in der Jugendarbeit nehmen wir uns an!

Unsere Arbeitsgemeinschaft „Körper & Geist“ innerhalb unserer Partei „Der III. Weg“ wird auch weiterhin kostenlos Sportkurse für interessierte deutsche Jugendliche anbieten und damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundung der Bevölkerung leisten.

