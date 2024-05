Mit der Invasion moskowitischer Truppen in der Ukraine hat nicht nur ein Krieg Innerasiens gegen die Ukraine, sondern gegen die europäische Kultur und Zivilisation an sich begonnen. Immer wieder werden Zivilisten und zivile Infrastruktur Ziel feiger Raketenangriffe durch die russischen Aggressoren. Diesmal hat es die als „Harry-Potter-Schloss“ bekannte Rechtsakademie in Odessa getroffen. Die russische Iskander-Rakete, die gezielt in ein Gebiet verschossen wurde, in der sich Zivilisten zum Erholen und Spazieren aufhalten, war mit international geächteter Streumunition bestückt, die normalerweise gegen Infanterie, und nicht gegen Gebäude eingesetzt wird. Bewusst haben es die Terroristen im Kreml also auf Zivilisten abgesehen, um möglichst viele ungeschützte Menschen zu töten.

Das Vorgehen des russischen Blutzaren Putin und seines turkmongolischen Kriegsministers Sergei Schoigu erinnert an den Bombenterror der Alliierten gegen deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg, deren Ziel ebenfalls die Demoralisierung der Zivilbevölkerung war. Bei dem russischen Angriff in Odessa wurden 5 Menschen getötet, weitere 23 werden mit schweren Verletzungen medizinisch behandelt, wovon sich 8 in einem kritischen Zustand befinden, darunter auch ein vierjähriges Mädchen. Die aufgrund ihres Baustils als „Harry-Potter-Schloss“ bekannte Rechtsakademie, die in Friedenszeiten eine Touristenattraktion in Odessa war, brannte nieder, nachdem sich im Dachstuhl durch den Raketentreffer ein Feuer ausbreitete.

Schon seit Wochen nimmt der Bombenterror der Russischen Föderation gegen ukrainische Städte wieder zu und auch die Lage an der Front im Osten wird kritischer. Die Truppen Putins verstärken ihre Offensivbemühungen und rücken weiter Richtung Westen vor, während die ukrainischen Verteidiger der Festung Europa aufgrund von Munitionsmangel oftmals handlungsunfähig bleiben. Nur in kleinen Mengen kommen nach und nach Waffen aus dem Westen an der Front im Osten an. Vor allem mangelt es an Langstreckenwaffen und Luftabwehrsystemen, sodass viele Städte dem Raketenterror Moskaus schutzlos ausgeliefert sind.

Während Europa in Gefahr ist, werden in den westlichen Ländern Europas und in den Vereinigten Staaten weiterhin den Unterstützungsprozess verzögernde Debatten über die Notwendigkeit von Waffenlieferungen geführt und in den Reihen populistischer Parteien und Bewegungen gärt der Landesverrat durch bestechliche Kollaborateure des Kremls – der fünften Kolonne Moskaus – in einem erschreckenden Ausmaß. Es ist an der Zeit, zu handeln und die falschen Friedensphrasen der Zauderer und Populisten, die der Bedrohung aus dem Osten in die Hände spielen, als Verrat an Europa zu demaskieren.