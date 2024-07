Werk-Kurse auf dem „Tag der Heimattreue“ in Hilchenbach

Nachdem wir letzte Woche auf das stattfindende Sportprogramm samt Dreikampf eingegangen sind, stellen wir nun den handwerklichen Teil des Programms vor. Neben dem bekannten und beliebten Handwerkermarkt, dessen Erlös einen großen Anteil an unserer jährlichen Tierschutzkampagne macht, kann in diesem Jahr selbst gewerkelt werden. Unter der Anleitung von Handwerkern muss gesägt, geschraubt, gehobelt und gehämmert werden, sodass am Ende ein selbstgebautes Vogelhaus entsteht, welches sich sehen lassen kann. Vom Zuschnitt des Materials bis hin zur Montage müssen sämtliche Arbeiten selbst übernommen werden. Am Ende kann jeder Teilnehmer ein selbstgebautes Haus für den heimischen Garten mitnehmen. So können nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten auf den Prüfstand gestellt und ausgebaut werden, sondern man hilft auch unseren gefliederten Freunden dabei, Schutz und Nahrung zu finden. Darüber hinaus wird es die Möglichkeiten geben, allerlei Holzstücke mit Brandmalerei zu verzieren.

Während die andere Feldpostnummer in Form des Gegenprotestes junge Menschen mit Fressen, Saufen und pseudomilitanter Rhetorik locken möchte, bieten wir ein wahrlich vielfältiges und wertvolles Programm. Schaut deshalb am 10. August ab 14 Uhr in der Dammstraße 5 in Hilchenbach vorbei!

