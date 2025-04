Frühlingswanderung der NRJ Westsachsen

An einem Sonnabend Mitte April machten sich einige Mitglieder unserer westsächsischen NRJ auf, um bei herrlichem Frühlingswetter eine gemeinsame Wanderung an der Talsperre Pirk zu unternehmen. Dabei ging es auf etwa 20 Kilometern rund um die Talsperre und man genoss die malerische Landschaft mit ihrer tollen Flora. Die im Jahre 1939 eingeweihte Talsperre dient neben der Nutzwasserversorgung auch der Niedrigwasseraufhöhung, der Energieerzeugung, dem Hochwasserschutz und der Fischerei, und sie wird nicht zuletzt von vielen Landsleuten zur Erholung genutzt.

Auf der Wanderung bot sich die Gelegenheit, ausführlich untereinander ins Gespräch zu kommen, neu hinzugestoßene Aktivisten besser kennenzulernen und sich über unterschiedlichste Themen auszutauschen. Als man am frühen Abend am Zielpunkt ankam, wurde zum Abschluss noch gemeinsam gegrillt und in kameradschaftlicher Runde zusammen gesessen, bevor man sich auf den Heimweg machte. So fand ein wunderschöner Wandernachmittag seinen gebührenden Ausklang.

Werde auch Du ein Teil unserer Gemeinschaft und schließe dich unserer Nationalrevolutionären Jugend an.

Nimm hierfür Kontakt zu uns auf und sei bei der nächsten Gemeinschaftsunternehmung dabei.

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!