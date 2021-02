Corona-Krise: Privilegien für Geimpfte?

Manfred Weber (CSU und Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament) spricht sich für einen europäischen Impfausweis aus und fordert Sonderrechte für Geimpfte.

Geimpfte Helden im Kampf gegen Corona

Weber spricht sich mit seinen Forderungen für eine Teilung der Gesellschaft aus. Er sieht offenbar privilegierte geimpfte und ungeimpfte Personen.

Weber zeigt deutlich das Wesen eines Liberalisten. So sagt er: „Ich gehöre zu denen, die sagen, wir dürfen den Bürgern die Rechte nur vorenthalten, ihre Freizügigkeit zum Beispiel, sich auf dem Kontinent zu bewegen, wenn weiter hohe Gesundheitsrisiken bestehen.“ und simuliert damit Verständnis, Offenheit und Toleranz.

Fast zeitgleich fordert er aber eiskalt, dass Personen, die gegen Corona geimpft sind, privilegiert werden sollen. Der CSU-Politiker begründet das damit, dass diese Personen einen wesentlichen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten.

Weber sagte wörtlich: „All jene, die sich impfen lassen, leisten einen wesentlichen Beitrag zum Kampf gegen die Pandemie. Und deswegen sollten sie auch ihre Rechte wieder wahrnehmen dürfen.”.

„Wer den Gesundheitsschutz hochhält, der muss Geimpfte auch als das wahrnehmen, was sie sind: nämlich Helden im Kampf gegen die Corona-Pandemie” ist eine weitere Aussage des CSU-Mannes.

An Blasphemie und Arroganz sind diese liberalen Ansichten kaum zu übertreffen und entlarven damit den liberalen Zeitgeist wieder schmerzhaft in seiner Abartigkeit und Menschenverachtung.

10-Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise

Anders als populistische Parteien und liberale Marionetten des Kapitals stehen wir, “Der III. Weg”, für die Bündelung des nationalen und antikapitalistischen Widerstandes. Solidarität und konsequentes Handeln sind die Gebote der Stunde.

In einem 10-Punkte-Plan strebt unsere Partei “Der III. Weg” die rasche Beendigung der Corona-Krise an. Folgende Punkte sind in ihm enthalten:

Covid-19 ist ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit Intensivbetten und Personal aufbauen und vorhalten Keine Einschränkung der Freiheitsrechte Volkswirtschaft und Volksgesundheit bewahren Herdenimmunität und freiwillige Impfung Einheitliche Regeln für Bund und Länder Mediale und politische Hysterie beenden Gesundheitswesen verstaatlichen Seuchenschutzbehörde aufbauen Wirtschaftliche und medizinische Unabhängigkeit

Als nationalrevolutionäre Deutsche lehnen wir eine Spaltung der deutschen Bevölkerung in der Corona-Krise strikt ab. Nicht der vorsichtige oder kritische Bürger ist das Problem, der Kapitalismus und der liberale Zeitgeist sind die wahren Gefahren unserer Zeit.