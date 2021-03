Auf nach Sachsen!

Der Landesverband Sachsen unserer Partei “Der III. Weg” wird mit einer eigenen Landesliste an der voraussichtlich am 26. September 2021 stattfindenden Bundestagswahl teilnehmen. Trotz “Corona-Zeiten” ist auch unsere Partei, wie alle anderen Wählervereinigungen, verpflichtet, 2.000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Gesammelt und geleistet werden können diese per Klemmbrett auf der Straße.

Man kann sich vorstellen, dass sich diese Aufgabe mit den derzeitigen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung äußerst schwierig gestaltet. Unsere Mitglieder sind daher aufgerufen, sich nach Möglichkeit in Sachsen einzubinden, um unsere sächsischen Aktivisten tatkräftig zu unterstützen. Ein triftiger Grund, sich von seinem Wohnort weg zu bewegen ist somit gegeben und rechtlich abgesichert. Das Sammeln selber gestaltet sich selbstredend schwieriger, weshalb wir schon zeitig mit den Einsätzen in Sachsen beginnen. Abgabetermin der Unterstützungsunterschriften ist Mitte Juli. Wir wollen diese Sache natürlich weit vorher abschließen. Aktivisten können sich unter der

Threema-ID: https://threema.id/ZYSHY9EH | WhatsApp: 0159-02711721 | E-Post: [email protected]

umgehend melden, um ihren Einsatz entsprechend zu koordinieren.

Gehen wir die Sache mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an und stellen bis zur Erledigung alle anderen vermeidbaren Sachen hinten an.

Sachsen für uns, wir für Sachsen!

Fürs Vaterland

Fürs Volk

Für die Heimat

BEREIT!

Unterstützen auch Sie mit ihrer Unterschrift unseren Wahlantritt zur Bundestagswahl!

Damit unsere Partei “Der III. Weg” mit voller Energie in Sachsen in den Wahlkampf starten kann, muss die bürokratische Hürde von 2.000 sogenannten Unterstützungsunterschriften gemeistert werden. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen! Die Voraussetzungen, um unterschreiben zu können, sind folgende:

1. Der Hauptwohnsitz muss sich im Bundesland Sachsen befinden.

2. Am Tag der Bundestagswahl am 26. September 2021, muss der Unterzeichner mindestens 18 Jahre alt sein.

So funktioniert’s:

Formular herunterladen, ausfüllen (sollten Sie einen zweiten Vornamen haben, bitte mit eintragen) und ausdrucken. Unterstützungsunterschrift [rechte Maustaste, Ziel speichern unter, Sie müssen nur die erste Seite ausfüllen und ausdrucken] Handschriftlich (!) unterschreiben. Per Brief an – DER DRITTE WEG, Pausaer Str. 130, 08525 Plauen – senden.

Ihre Daten werden lediglich dem Landeswahlleiter als Nachweis vorgelegt, ansonsten bleiben sie anonym. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie einzig nur für die Unterstützung unserer Partei zur Bundestagswahl ein. Sie gehen keine Mitgliedschaft oder sonstige Verbindlichkeit ein, geben keine Wahlstimme ab und erhalten auch keine Post.