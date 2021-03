Kampagne zum Arbeiterkampftag in Zwickau

Am 1. Mai 2021, zum diesjährigen Arbeiterkampftag in Zwickau, werden wir unseren Zorn und unsere Wut auf das kapitalistische Ausbeutungssystem wieder auf die Straße tragen. Als Gegenpol zum gleichmacherischen Kommunismus und dem vorherrschenden Kapitalismus fordert die nationalrevolutionäre Bewegung einen dritten Weg – den Deutschen Sozialismus.

Auch dieses Jahr wird es eine deutschlandweite Kampagne geben. In zahlreichen Regionen werden Flugblätter verteilt und Aktionen durchgeführt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Seit dem Startschuss Anfang März wurde der 1. Mai schon in vielen Städten beworben und somit auch signalisiert, dass wir am Arbeiterkampftag geschlossen in Zwickau auf die Straße gehen werden.

Wenn auch ihr in Zwickau mit dabei seid, schreibt uns und wir tragen euch in die Karte ein. Gerne können uns auch Bilder und Kurzberichte zu Aktionen zugesendet werden, die wir auf unserer Weltnetzseite veröffentlichen werden.

Mobivideo HIER

Weitere Informationen unter: www.arbeiterkampftag.de

Material unter: www.materialvertrieb.de

Kontakt:

WhatsApp/Telegram: 0159-02711721

Threema: ZYSHY9EH

E-Post: [email protected]