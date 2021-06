Matthias Fischer spricht zum “Tag der Heimattreue” am 3. Juli in Olpe

Wie schon die Jahre zuvor, findet unser politisches Fest im Sauerland wie gewohnt statt. Der Auflagenbescheid liegt unseren Aktivisten bereits vor, sodass die Vorbereitungen nun in den Endspurt gehen. Deshalb freuen wir uns, euch mit unserem stellvertretenden Parteivorsitzenden Matthias Fischer den ersten Redner dieses Tages vorzustellen.

Seit nun drei Jahren macht unser Fest im Sauerland deutlich, dass auch im Westen unseres Landes nationalrevolutionäre Politik in der Öffentlichkeit Platz findet. Die derzeitige Corona-Situation oder vielmehr die völlig aus dem Ruder gelaufenen Maßnahmen der Bundesregierung haben die Durchführung von Versammlungen extrem erschwert. Doch bereits im letzten Jahr konnten unsere Aktivisten trotz aller Umstände den zu einem festen Termin gewordenen Tag durchführen und weiter professionalisieren. (Hier geht es zum Bericht von 2020) Deshalb lädt unsere Partei auch 2021 am 3. Juli ab 13:00 Uhr auf den Kurkölner Platz in Olpe zum Tag der Heimattreue!