Tony Gentsch spricht zum “Tag der Heimattreue” am 3. Juli in Olpe

Am kommenden Sonnabend steht unser volkstreues Fest „Tag der Heimattreue“ im sauerländischen Olpe bevor. Nach unserem stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Fisch und dem Landesvorsitzenden West Julian Bender können wir nun unseren vogtländischen Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch als weiteren Redner ankündigen. Darüber hinaus wird es einen breiten Informationsstand zu unserem nationalrevolutionären Zentrum P130 und zum Siegener Parteibüro geben.

Seit nun drei Jahren macht unser Fest im Sauerland deutlich, dass auch im Westen unseres Landes nationalrevolutionäre Politik in der Öffentlichkeit Platz findet. Die derzeitige Corona-Situation oder vielmehr die völlig aus dem Ruder gelaufenen Maßnahmen der Bundesregierung haben die Durchführung von Versammlungen extrem erschwert. Doch bereits im letzten Jahr konnten unsere Aktivisten trotz aller Umstände den zu einem festen Termin gewordenen Tag durchführen und weiter professionalisieren. (Hier geht es zum Bericht von 2020) Deshalb lädt unsere Partei auch 2021 am 3. Juli ab 13:00 Uhr auf den Kurkölner Platz in Olpe zum Tag der Heimattreue! Seid dabei!

Alle endgültigen Informationen, wie zum Beispiel die Auflagen, folgen im Laufe der Woche!