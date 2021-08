Zwickau: Infostand im Juli durchgeführt

Nachdem es in den vergangenen Wochen auch im westsächsischen Zwickau zu mehreren Fällen von Ausländergewalt kam, über die wir bereits hier und hier berichteten, waren Mitglieder unserer Partei aktiv und verteilten unzählige Flugblätter gegen Überfremdung und Ausländerkriminalität. Am 24. Juli folgte darauf ein Infostand in der Zwickauer Innenstadt, genauer am Schumannplatz. Bewusst wurde sich für diesen Standort entschieden, denn hier flüchtete der offenbar wildgewordene, mit einem Messer bewaffnete Gambier am Nachmittag des 2. Juli.

Am Infostand und im unmittelbaren Umfeld konnte sodann auch einiges an Flugblättern zur Thematik sowie weiteren Forderungen unserer nationalrevolutionären Partei verteilt werden. Daraus ergaben sich immer wieder Gespräche, die mit interessierten Zwickauer Bürgern geführt werden konnten.

Unsere Mitglieder werden diese negative Entwicklung nicht tatenlos hinnehmen und weiter aktiv gegen die maßlose Überfremdung und die damit einhergehende steigende Ausländerkriminalität vorgehen.

Deutschland ist unsere Heimat und sie zu schützen und zu bewahren ist unsere Pflicht, denn unsere Kinder und Kindeskinder sollen in einem Deutschland aufwachsen, das lebenswert ist und ihnen eine sichere Zukunft bietet.