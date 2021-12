Aktivisten und Unterstützer unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” fanden sich zusammen, um gemeinsam einen schönen Tag in der Natur zu verbringen und auch im Winter Körper und Geist zu stählen. Aus besagten Gründen fand der “Brockensturm 2021” statt. Auch die nationale Organisation “Sokil” (Falken) aus der Ukraine legte mit unseren Aktivsten die Strecke an diesem Tag erfolgreich zurück. Mehr Impressionen und einen Bericht unserer ukrainischer Teilnehmer findet ihr hier in den sozialen Medien der Falken.

Natur, Disziplin und Herausforderung

Die Aktivisten und Freunde unserer Partei “Der III. Weg” trafen sich am frühen Morgen des Tages. Das Ziel oder vielmehr die Route, die man gewählt hatte, war ein 30 kilometer langer Weg auf den “Brocken” im Harz. Der Berg ist mit über 1100 m der höchste Berg in Norddeutschland. Gestartet wurde in Niedersachsen. Die Wegstrecke war eine Herausforderung für Disziplin und Ausdauer der Teilnehmer.

Coronabedingt ausgehungert lechzten alle Aktivisten nach gemeinschaftlichen Unternehmungen in der Natur und entsprechend hoch war auch die Teilnehmerzahl. Während in den Ballungszentren Massen unter widrigsten Bedingungen in die Konsumtempel dringen, stand der Tag bei den Aktivisten ganz im Sinne von Gemeinschaft und Gesundheit.

Gemeinsam ging es gut gelaunt vom Fuß des Berges bei herrlichem Winterwetter durch die wilde Landschaft. Knapp 600 Höhenmeter lagen vor der Gemeinschaft. Alle Teilnehmer meisterten die Herausforderung und erhielten neben atemberaubenden Ausblicken am Ende des Tages auch eine der begehrten Urkunden.

Gemeinschaft stärken

Auf der Wanderung konnten unsere Aktivisten, fernab des Alltagstrubels, miteinander ins Gespräch kommen, was bei politischen Aktivitäten und Versammlungen leider nicht immer in dieser Ausführlichkeit möglich ist. Daher sind solche Tage auch von enormer Bedeutung, schweißen sie doch die Gemeinschaft enger zusammen und geben Kraft für kommende Taten. In Zeiten der Corona-Diktatur ist der Nutzen solcher Tage noch höher.

Möchtest auch Du Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung und unserer lebendigen Gemeinschaft sein? Dann melde Dich unter: [email protected]