Aktiv in Bautzen

Auch in Bautzen mehren sich die Aktivitäten unserer nationalrevolutionären Bewegung, und so wurden am vergangenen Wochenende tausende Flugblätter verteilt. Das Ziel unserer Partei ist klar, auch in dieser Region einen Stützpunkt zu gründen.

Das vergangene Jahr begann mit der größten Impfkampagne aller Zeiten. Ein in kürzester Zeit entwickelter RNA-Impfstoff, dessen Wirkungen und Risiken vollkommen unkalkulierbar sind und der zum ersten Mal überhaupt in dieser Form zum Einsatz kam, sollte auf schnellstem Wege an Milliarden von Menschen gegen eine Krankheit verimpft werden, deren Sterblichkeitsrate bei nicht mehr als 0,4% liegt. Die Presse jubelte über den damals begonnenen Impfstart und ließ dabei alle Kritiker verstummen, die vor dem Einsatz eines kaum ausreichend getesteten Impfstoffes warnen.

Immer wieder hat die Bundesregierung beteuert, dass es keine Impfpflicht geben werde. Doch dass die Regierenden uns bei jeder Gelegenheit anlügen, ohne rot zu werden, haben sie oft genug bewiesen, denn ein genereller Impfzwang steht kurz bevor. Das Corona-Regime will uns dazu zwingen, die Spritze bereitwillig mit allen ihren Folgen zu akzeptieren! Unsere Bürger- und Freiheitsrechte sind aber unverhandelbar und dürfen niemals um den Preis unserer Gesundheit zu bezahlen sein! Unsere Volksgesundheit ist kein Spekulationsobjekt!

Die Partei „Der III. Weg“ fordert daher: