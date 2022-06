Neuer Landesvorstand in Sachsen gewählt

Am Sonnabend, dem 21. Mai 2022, kamen in unserem nationalrevolutionären Zentrum „P 130“ in Plauen die sächsischen Mitglieder zusammen und führten den zweiten Landesparteitag durch. Auf der Tagesordnung stand, neben einem Rückblick und anstehenden Terminen, auch die Wahl des Landesvorstands.

Zum neuen Landesvorsitzenden wurde Udo Sieghart aus dem Vogtland gewählt. Sieghart war zur Bundestagswahl im September 2021 als Direktkandidat für den Vogtlandkreis angetreten. Unter seiner Führung konnte die bürokratische Hürde der sogenannten Unterstützungsunterschriften gemeistert und somit der Wahlantritt besiegelt werden. Der verheiratete langjährige Aktivist tritt die Nachfolge von Tony Gentsch an, welcher sich nicht mehr zur Wahl aufstellen ließ. In den weiteren Wahlgängen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder und Beisitzer in ihren Ämtern mit überwältigender Mehrheit bestätigt.

Trotz der Corona-Hysterie konnte in den letzten zwei Jahren ein Mitgliederzuwachs verzeichnet werden. Hinzu kommt, dass unsere nationalrevolutionäre Bewegung nun auch in den Regionen Oberlausitz, Dresden/Pirna und Ostsachsen aktiv ist. Auch der kontinuierliche Aufbau der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) prägt die politische Arbeit des bisherigen Landesvorstandes positiv. Neben Leipzig und dem Vogtland hat sich eine weitere Jugendgruppe in Westsachsen etabliert. An diese Entwicklung wird der neue Vorstand anknüpfen und den Aufbau unserer Partei in Sachsen weiter voranbringen.