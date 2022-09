Interview mit der Albanian-Third-Position (ATP) – Teil 4/10

4. In den Jahren vom zweiten Weltkrieg bis zum Zusammenbruch des Ostblocks 1990 hat Albanien unter einer besonders krassen Form der kommunistischen Diktatur gelitten. Wie hat diese historische Erfahrung das albanische Volk geprägt? Ist man nun völlig auf der Seite „des Westens“ oder sieht man den Liberalismus und Kapitalismus auch kritisch und könnte sich für einen dritten Weg öffnen?

Unglücklicherweise wurde Albanien von 1945 bis zum Zusammenbruch des Ostblocks ohne Unterbrechung von einer stalinistischen und maoistischen kommunistischen Clique regiert, am besten verkörpert von Enver Hoxha (1908-1985). Daher war unsere Erfahrung mit dem Kommunismus weitaus extremer und härter als alles, was andere osteuropäische Völker erlebt haben. Nur ein Vergleich mit Nordkorea kann euren deutschen Lesern eine Vorstellung davon vermitteln, was damals Albanien war. Der Kommunismus ist sicherlich eine der größten Katastrophen, die über Albanien und die Albaner gebracht wurden (vielleicht gleichrangig mit der osmanischen Besatzung und dem Islam). Niemand kann leugnen, dass die Kommunistische Partei Albaniens unsere Nation auf verschiedenen Ebenen ruiniert hat: anthropologisch, kulturell, politisch, wirtschaftlich usw., und die Auswirkungen von Hoxhas Führung sind noch heute sichtbar. Dies ist jedoch keine Überraschung für diejenigen, die sich der Ursprünge der albanischen Kommunistischen Partei bewusst sind.

Der Kommunismus in Albanien ist ausländischen Ursprungs: Die Kommunistische Partei Albaniens wurde während des Zweiten Weltkriegs von den jugoslawischen Agenten Miladin Popović und Dušan Mugoša als Ableger der Kommunistischen Partei Jugoslawiens gegründet. Tatsächlich war der Kommunismus vor dem Krieg im albanischen Königreich fast nicht existent oder, gelinde gesagt, äußerst marginal. Rexhep Mitrovica, Mitglied des Balli Kombëtar und Regierungschef im Jahr 1943, sagte, dass die kommunistische Hydra nur triumphieren würde, wenn die Albaner ihre Tradition ignorieren würden, bedeutet, dass der Kommunismus dem albanischen Geist absolut fremd ist: nur der Abschaum der albanischen Gesellschaft stellte sich auf die Seite des Kommunismus und ihre Motivation waren die ihnen versprochenen persönlichen materiellen Gewinne, die schnelle Befriedigung ihrer bodenlosen Gier und die Eifersucht und der Hass auf Aristokraten nach Titel (wie König Zogu) oder nach Geist (wie unsere Malësor Highlander). Der Kommunismus verbreitete sich in Albanien nur dank der materiellen Hilfe der jugoslawischen Partisanen und der Alliierten.

Die Zusammenarbeit der albanischen Kommunisten mit dem kommunistischen Jugoslawien ging über die kühnsten Erwartungen der Feinde der albanischen Nation hinaus: Nicht nur boten die albanischen Kommunisten Titos Sozialistischer Bundesrepublik Jugoslawien in der unmittelbaren Nachkriegszeit den Kosovo freudig an, sondern Albanien wurde auch Jugoslawiens Satellit und sollte ihm als zusätzliche Bundesrepublik beitreten (die Mehrheit der von Koçi Xoxe angeführten albanischen Kommunisten befürwortete dieses Projekt). Nur das Zerwürfnis zwischen Stalin und Tito gab Hoxha Luft, um Xoxe und die Idee, sich Jugoslawien anzuschließen, loszuwerden. So wie das Zweite Deutsche Reich Lenin half, nach Russland zurückzukehren, um es mit dem Kommunismus zu infizieren, infizierten jugoslawische Partisanen Albanien ebenfalls mit dem Kommunismus, um Albanien besser in Jugoslawien aufzulösen. Obwohl die Kommunistische Partei Albaniens von Hoxhas extremer stalinistisch-maoistischer Ideologie und seiner isolationistischen Politik beseelt war, erfüllte sie dennoch das logische Ziel, für das sie konzipiert war: die Auflösung Albaniens und der Albaner. Aber statt einer Auflösung in Jugoslawien wurde es eine anthropologische, kulturelle und wirtschaftspolitische Selbstauflösung.

Wir haben bereits erwähnt, dass sich die ersten zehn Jahre nach 1945 auf die physische und intellektuelle Ausräumung von allem konzentrierten, was der kommunistischen Weltanschauung widersprach. Dies führte zu den ersten antikommunistischen Revolten in Osteuropa: Malesia e Madhe/Kelmend-Aufstand 1945, Postriba-Revolte 1946, Zhapokikes-Rebellion 1948. Nach diesen Revolten war das kommunistische Regime noch mehr daran interessiert, alle aristokratischen oder intellektuellen Überreste zu zerschlagen, die in Albanien übrig blieben. In der Folge wurden Religionen 1967 verboten, aber statt eines Kulturkampfes konzentrierte sich Hoxha nur auf die materielle Zerstörung religiöser Gebäude unabhängig von ihrem historischen Wert (z. B. zerstörte er die Kirche, in der Skanderbeg seine Frau geheiratet haben soll) und auf die Verurteilung des Klerus zum Tode oder zu lebenslanger Haft in Gulags.

Obwohl die lokale kommunistische Elite anfangs Kontakt mit dem Rest des Ostblocks hatte, destabilisierten die unregelmäßigen Wutausbrüche sie schnell regelmäßig und die lokale Elite wurde immer erbärmlicher, als immer mehr Verbindungen mit dem Ausland abgebrochen wurden (Albanien zog sich aus dem Warschauer Pakt zurück, beendete 1968 seine diplomatischen Beziehungen mit dem Ostblock und stoppte in ähnlicher Weise 1978 die diplomatischen Beziehungen mit China). So isolierte sich das kommunistische Albanien vom Rest der Welt und sperrte Albaner in ihren eigenen Ländern ein (Grenzen wurden ständig bewacht, um niemanden herauszulassen; es war auch unmöglich, in eine andere Stadt, als der, in der man geboren wurde, zu gehen und einige andere Bezirke ohne einen „gültigen“ Grund zu betreten usw.).

Den Kommunisten gelang es, die Albaner mit verschiedenen Mitteln drastisch „umzuerziehen“: Durch die totalitäre Zentralisierung des Staates zerstörten sie lokale Besonderheiten und löschten viele Elemente unserer Tradition aus (mit Ausnahme derjenigen, die in bloße Folklore verwandelt oder unschädlich gemacht werden konnten), was zu einer Uniformierung und einem Streben nach Gleichheit führte (Zigeuner wurden zum ersten Mal in der Geschichte Albaniens als albanische Staatsbürger angesehen); durch Terror, Traumata (ganze Nachbarschaften wurden zu Zwangsarbeit verurteilt, wenn ein Antikommunist darin zu finden war; keine Karriereperspektiven für ganze Familien/Sippen/Clans, wenn eines ihrer Mitglieder Antikommunist war, etc.), absurde Paranoia (endloser Bunkerbau), Gulags usw.

Der natürliche Stolz und die Würde des Albaners, sein Ehrgefühl und sein Heldentum wurden gebrochen und durch Unterwürfigkeit gegenüber der Kommunistischen Partei und durch ermutigte Denunziation aller gegen alle ersetzt; und durch ständige Entbehrungen (kein Privateigentum erlaubt, keine Autos vorhanden) und skandalösen Lebensbedingungen (z. B. war Albanien das letzte europäische Land, das in den 1980er Jahren noch Lebensmittelmarken für Grundgüter und Lebensmittel verwendete) haben sie den geistigen Fokus der Albaner auf das kurzfristige materielle Überleben gelenkt, in der sich alles nur um den schnellen materiellen Gewinn dreht. So wurde tatsächlich eine dysgenische Politik eingeführt, bei der diejenigen, die der Partei untertan waren, sich schnell reproduzierten und Positionen in der Verwaltung bekleideten, während spirituelle Aristokraten getötet oder in örtlichen Gulags verurteilt wurden. Daher, wenn auch nicht vollständig, sank die Qualität des albanischen „Menschenmaterials“ so sehr, dass es sich 1993 stark von dem unterschied, was es vor 1945 war. Daher waren die meisten Albaner von 1993 den Albanern fremd, die vor der kommunistischen Machtübernahme 1945 ins Exil gingen.

Natürlich geschah es nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, dass sich die „extrem kommunistische“ Haltung zu einer „extrem kapitalistischen“ Haltung verlagerte, insbesondere weil Kapitalismus und Liberalismus den Überlebenden des kommunistischen Albtraums alles boten, was ihnen in Albanien vorenthalten wurde. Die „Pro-West“-Haltung wurde nach dem Krieg im Kosovo 1999 sogar noch stärker akzentuiert. Aber nach fast 30 Jahren sind die Albaner immer enttäuschter vom Kapitalismus und Liberalismus: Albanien überlebt immer noch in seinem eigenen kleinen chaotischen Zustand und wird von Tag zu Tag blutleerer aufgrund der desaströsen Politik der gegenwärtigen demokratischen Liberalen mit ihrer Gefolgschaft zum Globalismus und seiner Korruption.

Da die derzeitigen Verantwortlichen (von links oder rechts) die Söhne der Apparatschiks der ehemaligen albanischen Kommunistischen Partei sind, wird es von Tag zu Tag klarer, dass die einzige Lösung der Albaner nur in einem dritten Weg zu finden ist. Aber wie bereits erläutert, ist zunächst eine (Wieder-)Verbindung mit dem albanischen Geist und der damit verbundenen Verbreitung der Weltanschauung notwendig. Tatsächlich ist das gescheiterte und dysgene albanische „Menschenmaterial“, das der Kommunismus hinterlassen hat, für nichts gut, außer dass es seinen globalistischen und kryptokommunistischen Herren unterwürfig dient, bis es schließlich durch bangladeschische oder afghanische Migranten ersetzt wird. Nur das Wiederauftauchen des albanischen spirituellen Aristokraten kann Albanien Einzelpersonen bieten, die in der Lage sind, einen dritten Weg aus dem zerstörerischen Globalismus des Kapitalismus und des Kommunismus zu eröffnen.

Fortsetzung folgt in Teil 5…

