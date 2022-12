Nachgereicht: Harzmarsch 2022 (+ Video)

Anlässlich des diesjährigen Volkstrauertages 2022 gedachten Vertreter unserer Partei „Der III. Weg“ bei einem Marsch im Harz in Würde der gefallenen Helden unserer Nation. Der Wald war noch nebelverhangen, als sich die Aktivisten trafen, um an diesem Tag Körper und Geist zu stärken und an die Stelle des BRD-Trauerkults die Verehrung der toten Helden der letzten großen Abwehrschlachten, die unser Volk durchstehen musste, zu setzen. Vor ihnen lag eine Marschroute, welche sie durch ansteigendes Waldgelände und matschige Hohlwege im Mittelgebirge führte.

Ihr Weg ging vorbei an so manchem Aussichtspunkt, malerischem See, kleinem Bachlauf und den Überresten einer alten Raubritterburg. Der Blick war stets nach vorne gerichtet und es gab keinen Schritt zurück. Der Umstand, dass es sich um einen stetigen Aufstieg handelte, trieb sie nur noch zu einem schnelleren Schritttempo im Takt ihrer deutschen Herzen an. Gemäß unserer Weltanschauung lässt sich ein Mann an seinen Taten und nicht an seinen Worten messen und so ging es weiter und weiter den Berg hinauf.

Nach etwa einem Drittel der Wegstrecke erreichte die Gruppe einen Punkt zum kurzen Innehalten und Kräftesammeln. Es wurde in Gemeinschaft gegessen und die Schönheit der Natur genossen.

Schließlich öffnete sich das dichte Unterholz und gab der Gruppe die Sonnenstrahlen frei. Hier, gut versteckt unter dichten Nadelbäumen, lag das Ziel ihrer Reise. Dort war der Ort, an dem junge Soldaten in den letzten Tagen des zweiten großen Völkerringens ihr junges Leben für ihr Volk gaben und den Heldentod starben.

Kreuze erinnern dort an das heldenhafte Leben und aufopferungsvolle Sterben dieser jungen Deutschen. Genau dort fand anlässlich des Volkstrauertages eine Gedenkzeremonie statt. Kerzen wurden entzündet und ein Aktivist unserer nationalrevolutionären Partei und Bewegung „Der III. Weg“ sprach über soldatische Tugenden und die Bedeutung der Gemeinschaft im politischen Kampf. Getreu dem Motto „Tot sind nur jene, die vergessen sind“ wurde noch eine Gedenkminute abgehalten, bevor wieder Marschbereitschaft hergestellt war und die Kolonne ihren Weg fortsetzte.

Auch der letzte Teil des Weges wurde diszipliniert und wohlgemut gemeinsam zurückgelegt. Selbst die hereinbrechende Dunkelheit konnte die Stimmung nicht trüben und so ließ sich die Wandergruppe von wabernden Nebelschwaden langsam wieder verschlingen.

Unsere Gemeinschaft ist erneut gewachsen und hat bewiesen, dass wir willens und in der Lage sind, Neues zu schaffen und auf Altbewährtem aufzubauen. In dem wachen Geist und den brennenden Herzen unserer Bewegung liegt die Zukunft Deutschlands und unserer Kinder.

