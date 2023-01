Nachgereicht: Neujahrswanderung im Harz

Auch 2023 sind wir bestrebt, unsere Strukturen in Sachsen-Anhalt weiter auszubauen und unsere Gemeinschaft zu stärken. Aus diesem Grund führten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg“ eine gemeinsame Neujahrswanderung in der Region „Rübeland“ im Harz durch.

Die Route führte vom Blauen See durch das Kreuztal und entlang der Bode. Der See ist eine künstliche Folge des Bergbaues in der Region. Wegen des Kalksteins erstrahlt sein Wasser oft bläulich. Aufgrund der Extremwetterlage war der See zum Zeitpunkt der Wanderung ausgetrocknet.

Weiter ging es über einen Hohlweg den Berg hinauf. Regen und die warmen Temperaturen hatten den Boden hier zu einer rutschigen Matschpiste verwandelt und auch das zahllose Totholz auf diesem Teil des Weges verlangte der Wandergruppe einiges an Aufmerksamkeit und Trittsicherheit ab.

Natürlich nutzten die Teilnehmer die Zeit in der Natur auch, um sich einmal weit weg vom Alltag in der BRD oder dem politischen Aktivismus auszutauschen und schöne gemeinsame Momente zu erleben. Und so konnte die Wandergruppe vom Aussichtspavillon „Hoher Kleef“ in Richtung Wurmberg, Brocken und über das „Rübeland“ blicken und die Gedanken in die Ferne schweifen lassen. Der Aussichtspavillon auf dem Hohen Kleef (442 m ü. NN) befindet sich hoch über Rübeland. Er ist eine Klippe aus devonischem Riffkalkstein. Die Felsformation ist durch den auf ihr errichteten Aussichtpavillon bereits von Weitem zu erkennen. Eine Bank, welche sich dort in unmittelbarer Nähe zu einem Bienenhotel befindet, nutzte die Gruppe für eine kleine gemeinsame Rast.

Der Rückweg führte die Aktivisten über einen steilen Abstieg vorbei an der Burgruine Birkenfeld zur Baumannshöhle, eine der ältesten Schauhöhlen Deutschlands. Von dort liefen die Wanderer entlang der Bode zurück zum Ausgangspunkt der Unternehmung. Die noch weihnachtlich beleuchteten Fenster der kleinen Ortschaft verströmen noch einen letzten Hauch von weihnachtlicher Wärme und Wohlwollen.

Mit diesen kraftspendenden Eindrücken verstreute sich die Gruppe in der Dunkelheit, um sich schon bald wiederzusehen und aktiv zu werden.

Möchtest auch Du Teil unserer Gemeinschaft sein? Melde Dich einfach bei uns und werde Förderer oder Mitglied der Partei „Der III. Weg“.