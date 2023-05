Kriminelle Ausländer raus! – Flugblattverteilung in Zeitz

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung haben vor wenigen Tagen in zwei Aktionen über 4000 Informationsblätter zum Thema „Kriminelle Ausländer raus“ in Zeitz-Ost und dem Zentrum der Stadt verteilt und damit ein klares Zeichen gegen die Zustände in unserem Land gesetzt.

Konsequent abschieben!

Auch in Sachsen-Anhalts Städten beginnen die Folgen der unkontrollierten Massenmigration, sich nachhaltig schädlich auf das Gesellschaftsleben auszuwirken: Drogenclans, die sogar vor der Bedrohung von Polizisten nicht zurückschrecken, getarnt unter der Bevölkerung lebende islamistische Kriegsverbrecher, tägliche Sittlichkeits- und Gewaltdelikte von Ausländern an Deutschen haben No-Go-Areas selbst schon in kleineren Städten Mitteldeutschlands entstehen lassen, wie man sie bisher nur aus westdeutschen Großstädten kannte.

Die Ausländerkriminalität in Zeitz nimmt kontinuierlich zu und wie die Bürgergespräche mit Jugendlichen und Senioren zeigten, traut sich abends kaum noch einer, durch die Innenstadt zu gehen. Die Lebensqualität für Jung bis Alt sinkt stetig und die Kommunalpolitik freut sich über eine vermeintlich „bunte Vielfalt“.

Drogenhandel, Gewaltdelikte und Diebstähle sind dabei nur einige der Vorkommnisse, welche sich in Zeitz und vielen weiteren deutschen Städten bundesweit täglich abspielen. Ein Ende der Spirale des Negativen ist nicht in Sicht.

Der Asylzyklon, der spätestens 2015 komplett entfesselt wurde, hat die Überfremdung in unserem Land weiter vorangetrieben. Und auch im Jahr 2023 übertreten täglich illegale Asylforderer unsere Grenzen und tausende weitere warten bereits an den Küsten des Mittelmeeres, um Richtung Europa in See zu stechen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ sagt diesen Entwicklungen den Kampf an!

Ein grundsätzliches Umdenken muss her. Wir haben konkrete Maßnahmen, welche durch den Staat umgesetzt werden müssen, damit unser Land nicht gänzlich im Völkerchaos versinkt. Unsere Partei „Der III. Weg“ setzt sich für die konsequente Abschiebung von illegalen und kriminellen Ausländern ein und fordert einen effektiven Schutz unserer Grenzen.

Ursachen bekämpfen!

Die Fluchtursachen liegen in der kapitalistischen Ausbeutung der Welt, imperialer Kriege durch Kriegstreiber wie den USA, Russland oder Israel, falschen Anreizen zum „Sozialtourismus“ und einer liberalen Politik der offenen Grenzen durch volksfeindliche Parlamentarier und Regierende begründet.

Erst wenn diese Probleme konsequent bekämpft und beseitigt werden, kann Europa und Deutschland die Probleme der Massenmigration überwinden und seine Ressourcen für sich selbst verwenden.

Die Partei „Der III. Weg“ fordert darüber hinaus, wie im Parteiprogramm unter dem Punkt „Heimat bewahren“ erläutert, auch die etappenweise geordnete Rückführung aller nichteuropäischen Fremden in ihre Heimatländer, damit mitteldeutsche Städte wie Zeitz auch noch Generationen später ein deutsches Gesicht tragen.

